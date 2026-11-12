Igualdad confirma que la UCO ha entrado en el Ministerio a por documentación de las pulseras: "No ha sido un registro"

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El Ministerio de Igualdad ha confirmado que la Unidad Central Operativa (UCO) ha acudido este jueves al Departamento que dirige Ana Redondo "a solicitar documentación" por la investigación por las pulseras antimaltrato.

Fuentes del Ministerio precisan que la entrada de la UCO al edificio "no ha sido un registro, sino una petición de documentación" sobre el contrato de las pulseras de 2023, de Vodafone, hecho en la etapa de Irene Montero al frente de Igualdad.

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La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

El Ministerio asegura haber conocido hoy la investigación y recuerda que la Fiscalía Europea pidió documentación también en marzo sobre los dispositivos para maltratadores del mismo contrato y el Departamento de Redondo le entregó "toda la información requerida".