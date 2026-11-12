Ciudades más sostenibles y resilientes, otro de los grandes objetivos de la COP31

Guardar

Redacción Medioambiente, 12 nov (EFE).- Las ciudades producen un 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, según datos de ONU-Habitat, por lo que la XXXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31) ha colocado en el centro del debate la necesidad de convertirlas en lugares más sostenibles y resilientes.

El presidente designado de la cumbre, Murat Kurum, también ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático del gobierno turco, aseguró hace unos meses que se debían "reducir las emisiones de los edificios" porque en la actualidad "casi tres cuartas partes del consumo energético mundial se concentra en las ciudades".

PUBLICIDAD

El objetivo que persigue la COP es convertir las ciudades y los barrios en lugares eficientes energéticamente y holísticos, incluyendo factores de convivencia o de transporte que impliquen a todos los habitantes de una determinada zona para reducir las emisiones.

"Hablamos muchas veces de una infraestructura física, pero también son importantes aquellos aspectos que tienen que ver con esa infraestructura social: crear unos vínculos, un respeto, un sentido de pertenencia, un sentido de seguridad que hace que las sociedades sean también mucho más felices y más orgullosas del espacio que ocupan", explica a EFE Maria Paz Sangiao, responsable de Urbanismo y Nuevos Desarrollos de BREEAM España.

PUBLICIDAD

Sangiao comenta que las estrategias de ciudades sostenibles y resilientes van desde una óptica macro a una micro, pues trabajan detalles como "hasta qué características tienen que tener los pavimentos drenantes" para que no acumule y refleje mucho el calor, que absorba el agua, que ayude a descontaminar el agua de la lluvia que cae al subsuelo...

La experta señala que es clave el ahorro del consumo energético de los edificios y las calles para que de manera natural se aprovechen los recursos y hacer de las ciudades "zonas más sostenibles, con menos coste".

Favorecer el transporte de movilidad blanda (de bajo impacto energético) y la no dependencia del vehículo o de transporte rodado son también factores fundamentales para alcanzar la máxima sostenibilidad de una ciudad.

El cambio climático supone un reto para las ciudades, pues las condiciones más extremas, como el calor o la sequía, condicionan enormemente la manera de construir las nuevas zonas urbanas.

Sin embargo, no por estar ya construida una ciudad debe conformarse con sus condiciones y emisiones: existe el proceso de rehabilitación, que puede minimizar el impacto medioambiental de edificios y convertirlos en mucho más sostenibles y eficientes de lo que son para paliar esa emisión de gases de efecto invernadero.

PUBLICIDAD

"La eficiencia energética aplicada al mundo inmobiliario es la capacidad de un edificio de proporcionar el mismo nivel de confort y servicio utilizando la menor cantidad posible de energía", indica a EFE Marta Vall-llossera, presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

"Lo que hacemos es poner el abrigo al edificio, favoreciendo la ventilación para que pierda el menor calor posible y, al mismo tiempo, que lo pueda liberar en verano", agrega Julio Molina, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV).

PUBLICIDAD

La situación de España al respecto de las ciudades sostenibles y resilientes, según Sangiao, es relativamente positiva.

"No estamos liderando, tenemos que aprender de otras regiones. Pero tampoco nos quedamos atrás porque tenemos desarrollos muy interesantes en los que se han aplicado medidas que están en primera línea de temas de sostenibilidad", apunta la experta.

"Tenemos una muy buena base con estas ciudades mediterráneas pequeñas, de una escala muy peatonal, de mezcla de usos. Partimos de una buena base tras siglos de historia en ciudades que han ido creciendo de manera orgánica y tranquila, con tiempo a ir adaptando ese crecimiento", concluye. EFE

PUBLICIDAD