Los hutíes reivindican cuatro ataques "con éxito" contra instalaciones de la saudí Aramco

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Saná, 12 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este jueves cuatro ataques con drones que "alcanzaron sus objetivos con éxito" contra instalaciones de la petrolera saudí Aramco, la mayor del mundo, y acusaron a los militares saudíes de "mentir" cuando anuncian la interceptación de misiles y drones de los insurgentes yemeníes sobre La Meca.

Según el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, los cuatro ataques tuvieron como blanco, en dos ocasiones, "la estación de bombeo número 7 del oleoducto Este-Oeste", el mayor de Arabia Saudí y que atraviesa el país, y una instalación de Aramco en Riad, además del puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

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Otros dos ataques con un dron y un misil balístico fueron dirigidos contra "un avión de carga militar en el aeropuerto de Sharurah (...) y la base aérea de Khamis Mushait", ambos en el sur de Arabia Saudí.

Todos "fueron directos y alcanzaron sus objetivos con éxito", enfatizó Sarea en sendos mensajes en su cuenta en X.

El vocero militar hutí acusó a los militares saudíes de "mentir" cuando informan de la interceptación de proyectiles sobre la ciudad de La Meca, que alberga los lugares más sagrados de los más 1.700 millones de musulmanes del mundo.

"Las afirmaciones del criminal enemigo saudí sobre la interceptación de dos misiles sobre La Meca son una flagrante mentira. Con cada operación exitosa de nuestras fuerzas contra sus instalaciones petroleras y su fracaso en interceptarlas, recurren a inventar mentiras y calumnias con respecto a los lugares sagrados", dijo Sarea.

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El portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015, el saudí Turki al Maliki, afirmó por su parte este jueves que las defensas antiaéreas interceptaron dos drones; uno en la región oriental, en el este de Arabia Saudí y rica en petróleo, y otro en Riad, sin reaccionar a las afirmaciones de Sarea.

El lunes, el Ministerio de Energía saudí denunció que el oleoducto Este-Oeste -que tiene una longitud de unos 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de 7 millones de barriles de petróleo diarios- sufrió un "incendio limitado" tras ser atacado a la altura de la región de Medina, una de las zonas más sagradas para los musulmanes.

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Asimismo, indicó que los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego sin que se registraran víctimas, mientras que indicó que "las operaciones del oleoducto no se vieron afectadas".

Este estratégico oleoducto permite exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz, lo que llevó a Arabia Saudí a aumentar su uso para desviar exportaciones hacia Yanbu, y mitigar el impacto del bloqueo y las restricciones en la vía marítima por la guerra de Irán.

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Arabia Saudí interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y mantiene un nuevo enfrentamiento con los hutíes desde septiembre, cuando los rebeldes reanudaron sus ataques transfronterizos tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná. EFE