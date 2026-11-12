Bélgica investiga posible implicación iraní en ciberataques a supermercados

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Bruselas, 12 nov (EFE).- Bélgica investiga la posible implicación de grupos vinculados a Irán en los recientes ciberataques contra los sistemas de refrigeración de varios supermercados del país, similares a los registrados en octubre en Francia, que París atribuye a la Guardia Revolucionaria iraní.

El ministro belga del Interior, Bernard Quintin, afirmó este jueves que los servicios de seguridad disponen de indicios que apuntan a una posible conexión iraní y que la Fiscalía federal está investigándolos.

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"También en Bélgica, los servicios de seguridad señalan indicios que apuntan a posibles vínculos con actores iraníes conocidos. La Fiscalía federal está examinando más detenidamente estos indicios", declaró Quintin a la agencia Belga.

A principios de noviembre, varios supermercados y comercios belgas sufrieron ataques informáticos que alteraron sus sistemas de refrigeración y obligaron a numerosos establecimientos a desechar alimentos por valor de decenas de miles de euros.

El ministro aseguró que Bélgica se toma "muy en serio" estos incidentes y pidió al Ministerio de Defensa que estudie la posibilidad de utilizar sus capacidades de ciberdefensa para neutralizar la amenaza.

Quintin abogó también porque al Ministerio de Exteriores que respalde la iniciativa francesa para imponer sanciones europeas a Teherán.

"Irán ha atacado a Francia y posiblemente también a Bélgica. No podemos quedarnos de brazos cruzados", afirmó el ministro, que pidió apoyar "sin ambigüedades" las sanciones contra los países responsables de ciberataques.

Francia atribuyó esta semana a la Guardia Revolucionaria iraní los ataques registrados los días 11 y 12 de octubre contra cerca de 700 instalaciones de distribución, que provocaron averías, incendios y pérdidas de mercancías.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció el martes que París trabaja con sus socios europeos para imponer sanciones a los responsables, que podrían incluir prohibiciones de entrada en la Unión Europea y la congelación de activos financieros.

Irán rechazó categóricamente las acusaciones francesas, que calificó de "infundadas" y "parciales", mientras que la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, advirtió de que la UE podría adoptar una respuesta "contundente" si se confirma la responsabilidad iraní. EFE

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