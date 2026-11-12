Ataque a un batallón en el noreste de Colombia deja al menos cuatro muertos y tres heridos

Guardar

Bogotá, 12 nov (EFE).- Al menos cuatro militares murieron este jueves y otros tres resultaron heridos en un ataque de grupos armados con drones y francotiradores contra un batallón en el municipio de Tibú (noreste de Colombia), en la frontera con Venezuela, informaron a EFE fuentes militares.

El ataque se perpetró cuando las tropas del batallón de operaciones terrestres N°10 del Ejército realizaban operaciones en el pueblo Barco La Silla, de Tibú, momento en el que fueron atacadas por veinte explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

PUBLICIDAD

Entre los militares que perdieron la vida están dos soldados profesionales y un cabo segundo, detallaron fuentes oficiales. EFE