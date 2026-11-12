Agencias

Ataque a un batallón en el noreste de Colombia deja al menos cuatro muertos y tres heridos

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Bogotá, 12 nov (EFE).- Al menos cuatro militares murieron este jueves y otros tres resultaron heridos en un ataque de grupos armados con drones y francotiradores contra un batallón en el municipio de Tibú (noreste de Colombia), en la frontera con Venezuela, informaron a EFE fuentes militares.

El ataque se perpetró cuando las tropas del batallón de operaciones terrestres N°10 del Ejército realizaban operaciones en el pueblo Barco La Silla, de Tibú, momento en el que fueron atacadas por veinte explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

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Entre los militares que perdieron la vida están dos soldados profesionales y un cabo segundo, detallaron fuentes oficiales. EFE

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