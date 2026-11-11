Sindicatos anuncian que irán a los tribunales ante la "violencia policial" en algunos piquetes de Madrid

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, han denunciado la actitud policial que se ha vivido esta noche en algunas zonas de Madrid ante los piquetes por la huelga general.

"Es inédito que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilicen gas pimienta contra manifestantes", han criticado los dirigentes sindicales en declaraciones a los medios de comunicación en la concentración de piquetes informativos, en la Plaza de Cibeles de Madrid.

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Por ello, han avanzado que acudirán a los tribunales y pedirán "responsabilidades penales y de todo tipo" ante algunos episodios de violencia policial que no tienen precedentes en la historia de España.

"No es de recibo el macarreo de policías echando a la cara gas pimienta a piquetes que, en el peor de los casos, estaban interrumpiendo brevemente la salida de algún camión. Es un absoluto escándalo", han criticado.