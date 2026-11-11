Mary Robinson reclama una gobernanza internacional de la IA para proteger a la humanidad

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Lisboa, 11 nov (EFE).- La expresidenta irlandesa Mary Robinson considera necesaria una gobernanza internacional de la inteligencia artificial (IA) que garantice su seguridad y mantenga el control humano sobre su desarrollo, porque "la responsabilidad primordial de los gobiernos es proteger a sus ciudadanos".

Mary Robinson subrayó, en una entrevista con EFE durante la Web Summit de Lisboa, que los gobiernos deben acordar normas comunes para una tecnología que avanza con rapidez.

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Primera mujer en presidir Irlanda, entre 1990 y 1997, y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 1997 y 2002, Robinson es miembro fundadora de The Elders, grupo independiente creado por Nelson Mandela en 2007 para promover la paz, los derechos humanos y la cooperación. Lo presidió de 2018 a 2024 y sigue activa en él.

"La IA es complicada y no hay un modelo preciso del que tomar ejemplo, pero debemos empezar a estudiar cómo garantizar la seguridad, la transparencia y, en última instancia, una gobernanza vinculada a Naciones Unidas", señaló.

Las empresas, indicó, deberían someter sus sistemas a pruebas de seguridad, mientras que los gobiernos deben colaborar con el sector para establecer salvaguardas. En este sentido, recordó que algunos expertos tecnológicos también respaldan medidas de control.

"Tenemos que trabajar con ellos para impedir daños graves. Esta tecnología también tiene un potencial positivo, pero necesitamos salvaguardas adecuadas", afirmó.

Entre los riesgos, Robinson destacó el desarrollo de sistemas capaces de replicarse y operar automáticamente sin suficiente supervisión humana. También rechazó que una máquina pueda elegir por sí sola a una persona como objetivo en un conflicto armado y pidió regular las armas autónomas.

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"No podemos avanzar hacia una superinteligencia basada en una inteligencia humana imperfecta sin mantener el control humano", advirtió. La regulación debe anticiparse a los riesgos, añadió.

La exmandataria irlandesa criticó que la rivalidad entre Estados Unidos y China sirva para retrasar las normas, y consideró que los países con menor influencia tecnológica pueden impulsar acuerdos si actúan juntos y generar presión para que se sumen las grandes potencias.

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"Si un número significativo de países se une, puede ejercer influencia. Hemos visto tratados surgir de iniciativas de países medianos que crean el impulso y después convencen a los grandes", explicó.

La también enviada especial de la ONU para el cambio climático relacionó la regulación de la IA con la respuesta a la crisis climática. En ambos casos, dijo, los gobiernos deben actuar para proteger a la población y cooperar con especialistas.

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"Hay más regulación para las lavadoras que para la IA. Eso es vergonzoso", manifestó, a la vez que apuntó que, mientras se debate un posible marco internacional, los países pueden acordar medidas de seguridad con las empresas.

Robinson expresó también la preocupación de The Elders por las dificultades que afronta el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), principal organismo científico de la ONU sobre el calentamiento global.

Esta organización ha pedido a los gobiernos que resuelvan sus diferencias sobre la financiación y el calendario de sus informes.

"Necesitamos la mejor ciencia disponible para afrontar la crisis climática", recalcó. EFE