Los diez momentos que marcarán el reencuentro del papa León XIV con Perú

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Lima, 11 nov (EFE).- El papa León XIV inició este miércoles en Perú la tercera y última etapa de su primera gira por América Latina, una visita que supondrá su anhelado reencuentro con el país que marcó su labor pastoral al pasar más de veinte años en él, desde misionero hasta obispo, y del que adoptó su nacionalidad.

La visita tendrá estos momentos álgidos:

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León XIV se reunirá el jueves con distintos colectivos de la sociedad peruana en la plaza mayor de Lima, un acto donde se espera que el pontífice dé su mensaje más político para el país al que también pertenece, si bien no estarán como interlocutores algunos grupos valorados inicialmente, como representantes de la violencia estatal en distintos periodos de la historia reciente.

El papa tendrá una reunión con representantes de víctimas de la miembros de la Iglesia, si bien se desconoce hasta ahora cuándo tendrá lugar y si estarán presentes las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, la sociedad que extinguió el papa Francisco al considerarla una organización sectaria y que cometió múltiples abusos en Perú, incluidos de índole sexual a menores.

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El papa volverá el viernes a su querida diócesis de Chiclayo, de la que salió hace tres años rumbo al Vaticano y a la que ahora vuelve como pontífice, un regreso donde se verá arropado por decenas de miles de personas que se congregarán en una masiva misa para volverlo a verlo y expresarle su cariño.

Dentro de la apretada agenda del viaje, León XIV hará una visita privada el mismo viernes a la iglesia San Óscar Arnulfo Romero, un templo ubicado en uno de los barrios más pobres de Chiclayo donde el pontífice intercedió para que se reconstruyese de cero, al conseguir fondos de benefactores estadounidenses. Desde el Vaticano se mantuvo pendiente de la evolución de las obras.

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León XIV volverá a la Catedral Santa María de Chiclayo, el templo que regentó durante ocho años como obispo de esta diócesis que resultaron claves en el camino de Robert Prevost a convertirse en el líder de la Iglesia católica. Allí encabezará el 'Rito de coronación de la Virgen Inmaculada' y oficiará una misa como tantas veces lo hizo entre 2015 y 2023.

El Santo Padre no quiso pasar la oportunidad de volver a visitar hasta el último rincón de su antigua diócesis, por lo que viajará el sábado en helicóptero hasta Santa Cruz de Succhabamba, un pueblo rural de los Andes peruanos en la norteña región de Cajamarca, a donde llegará fieles de otras localidades de alrededor para una emotiva homilía.

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El papa cerrará su recorrido por la Diócesis de Chiclayo en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en la población de Zaña, lugar donde murió el santo español, para clausurar el año jubilar por los 300 años de la canonización de este santo al que Prevost guarda devoción al tratarse también de un misionero que recorrió los caminos profundos de Perú.

León XIV cambiará escenario del tradicional rezo del ángelus que hace los domingos en la Plaza de San Pedro del Vaticano y el domingo 15 lo hará en la Plaza Mayor de Cusco, la antigua capital del imperio incaico, a la que los incas consideraban el "ombligo del mundo", sobre los 3.400 metros sobre el nivel del mar.

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Desde lo alto de los Andes peruanos, el pontífice bajará a la selva amazónica para llegar el mismo domingo a la ciudad de Pucallpa, donde sostendrá un encuentro con representantes de pueblos indígenas de la Amazonía peruana, de los que escuchará sus demandas hacia la Iglesia, conforme Francisco hizo en 2018 en Madre de Dios, durante su visita a Perú.

León XIV se despedirá de Perú el domingo con una masiva misa en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, un multitudinario y apeteósico acto que pondrá colofón al momento que tanto él como los peruanos llevan esperando meses desde que fue nombrado papa. EFE

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