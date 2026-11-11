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Infografías del miércoles 11 de noviembre de 2026

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CINE ESTRENOS - Johnny Depp regresa a la gran pantalla con 'Ebenezer: Los fantasmas de Navidad', una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens. Dirigida por Ti West, la película reúne a Ian McKellen, Rupert Grint y Daisy Ridley en una historia de fantasía y redención.

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