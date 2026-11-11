Embraer gana un 9% más hasta septiembre por ventas récord, con 288 millones, y eleva previsiones

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Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, registró un beneficio neto ajustado de 320 millones de dólares (288 millones de euros) entre enero y septiembre, lo que supone un aumento del 9,4% respecto al mismo período del año anterior, impulsado por nuevos ingresos récord para un tercer trimestre, gracias al rendimiento de los sectores Defensa y Espacio y Aviación Ejecutiva, mientras que ha elevado previsiones de ingresos de cara al año completo.

Tal y como detallado la empresa brasileña en un comunicado, la facturación ascendió a 6.029,2 millones de dólares (5.433,6 millones de euros) en los nueve primeros meses, un 22,4% más, gracias a los 2.347,2 millones de dólares (2.115,5 millones de euros) ingresados entre julio y septiembre (+17%).

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De su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en los 816,3 millones de dólares (735 millones de euros), una cifra un 38% superior a los 590,3 millones de dólares (531 millones de euros) de un año antes.

Por sectores, el segmento de Servicios y Soporte experimentó el mayor repunte de facturación en el tercer trimestre (+30%), hasta los 638 millones de dólares (575 millones de euros), impulsados por mayores volúmenes en todos los demás segmentos.

Asimismo, la división de Defensa y Seguridad generó ingresos de 341 millones de dólares (307 millones de euros), un 22% más que en 2025, gracias a un mayor reconocimiento de ingresos del KC-390 Millennium, derivado de mayores volúmenes, una mejor combinación de clientes y una etapa de desarrollo del producto más avanzada.

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Mientras, Aviación Comercial creció un 13% interanual, con 696 millones de dólares (627 millones de euros), que refleja principalmente más volúmenes de operaciones, mientras que Aviación Ejecutiva incrementó sus ventas hasta los 655 millones de dólares (590 millones de euros), un 12% más, por precios más altos y una mejor combinación de productos.

Entre enero y junio, Embraer entregó 175 aeronaves, un 14% más que las 154 envíos en el mismo acumulado de 2026, con 52 aviones comerciales entregadas (+13%).

Por su parte, la cartera de pedidos alcanzó los 31.900 millones de dólares (28.750 millones de euros) durante el tercer trimestre, un 14% más que el año anterior, marcando un nuevo récord.

ELEVA PREVISIONES PARA 2026

Por otro lado, la consistencia de los resultados obtenidos hasta la fecha y la mejora de las perspectivas comerciales han llevado a la compañía brasileña a elevar sus previsiones financieras para todo el año 2026, esperando unos ingresos de entre 8.400 y 8.600 millones de dólares, frente a los 8.200 a 8.500 millones de dólares anteriores, junto con un flujo de caja libre ajustado sin Eve de 700 millones de dólares (630 millones de euros), 300 millones de dólares o más (270 millones de euros) que la estimación anterior.

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No obstante, Embraer mantiene el objetivo de entregas en el sector de la aviación comercial entre 80 y 85 aviones, en tanto que los envíos en la aviación ejecutiva se situarán entre 160 y 170 aeronaves.