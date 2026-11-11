El modelo económico humanista que León XIV predica en Argentina ante el ultraliberal Milei

Guardar

Florencia Pessarini

Buenos Aires, 11 nov (EFE).- Una economía al servicio de las personas, trabajo para que todos lleguen a fin de mes y que el éxito financiero sirva al bien común son las bases del modelo económico humanista que el papa León XIV predicó durante su visita a Argentina, arrastrada desde 2023 hacia el ultraliberalismo del presidente Javier Milei.

PUBLICIDAD

"La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo el pontífice, poco después de pisar tierra argentina en un acto en el que Milei estaba sentado a su lado.

Fue un mensaje que repitió al día siguiente a los empresarios.

Estas palabras fueron precedidas de una reflexión: "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar".

PUBLICIDAD

Esa noche, el presidente dio una entrevista al canal LN+, en la que dijo que prefería no opinar sobre el discurso del pontífice para no involucrarlo en el "debate rastrero de la política local".

Lo cierto es que desde su llegada a la Presidencia, en diciembre de 2023, Milei puso en marcha políticas públicas encaminadas a reducir el Estado, los programas sociales, las pensiones y la financiación de la educación y salud públicas. Lo que él mismo llamó, con orgullo, la "motosierra".

PUBLICIDAD

Desde entonces, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título 'La Argentina que recibe al papa'.

Estas políticas se han acompañado con una actitud hostil hacia los sectores más desfavorecidos, represión policial en las protestas de los jubilados y estudiantes, o con expresiones despectivas del mismo mandatario, quien llegó a calificar de "pelotudez" el hecho de que dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes.

PUBLICIDAD

Tierra, techo y trabajo

"Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad”, dijo el papa en la segunda jornada de su visita a Argentina, en este caso ante sindicatos y empresarios, en el tono de su encíclica 'Magnifica Humanitas'.

PUBLICIDAD

Retomando una consigna de su antecesor, el papa Francisco, respaldó el pedido de "tierra, techo y trabajo" de los movimientos sociales argentinos, reafirmó la importancia de erradicar "las asimetrías estructurales que marginan a los más débiles" y llamó a "superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista, promoviendo una cultura del encuentro donde el crecimiento económico se traduzca en verdadero desarrollo humano integral”.

Frente a un modelo cuya balanza fiscal se respalda en la minería y los hidrocarburos, que ha llevado a la aprobación en abril de una ley que desprotege los glaciares para favorecer el extractivismo, León XIV afirmó: "no es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas, trasladando los costos a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros".

PUBLICIDAD

En una tierra que Javier Milei ofrece a las grandes tecnológicas internacionales, con beneficios fiscales, poca regulación y acceso a los minerales críticos y la energía, el papa se refirió a la pérdida de empleos que puede suponer el desarrollo no regulado de la IA y advirtió que "los poderes públicos deben velar para que esto no suceda".

A los empresarios les encomendó subvertir "la lógica tecnocrática mediante una inversión ética que priorice la sostenibilidad ambiental y la dignificación laboral".

"Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión", aseguró.

León XIV también invitó a crear las condiciones para que los jóvenes no tengan que abandonar Argentina para buscar una vida mejor en otro país, robusteciendo "la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación", sectores que sufren el incumplimiento por parte del Gobierno de una ley que obliga al Estado a aumentar la financiación.

PUBLICIDAD

Este incumplimiento ha llevado el caso a la Justicia sin que los fondos lleguen donde deben llegar.

El papa fue directo al corazón de muchos argentinos afectados por la 'motosierra' de Milei, pero también a un Gobierno que ahora intenta minimizar el mensaje del pontífice. EFE