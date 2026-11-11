Doce países respaldan en la COP31 impulsar los mercados internacionales de carbono

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Redacción Medioambiente, 12 nov (EFE).- Una docena de países han firmado este jueves la Declaración de Antalya para impulsar los mercados internacionales de créditos de carbono y movilizar la financiación privada destinada a la acción climática, mediante políticas públicas que favorezcan la demanda empresarial de estos instrumentos.

El documento, promovido por la Coalición para el Crecimiento de los Mercados de Carbono, cuenta con el respaldo de Canadá, Francia, Indonesia, Italia, Kenia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Suiza, el Reino Unido y Zambia.

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Según los países adscritos, estos mercados "desempeñan un papel importante a la hora de dirigir el capital hacia la acción climática y el crecimiento positivo para el clima".

"Lo que importa ahora es la implementación", han subrayado las naciones firmantes, que han complementado el acuerdo con el lanzamiento de una guía de políticas públicas (Policy Playbook) con ocho medidas para aumentar la demanda empresarial de créditos de carbono de alta integridad.

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La Declaración de Antalya (ciudad turca en la que está teniendo lugar la COP31) pretende así orientar a los gobiernos en el desarrollo de normas que aporten "claridad y coherencia" a los mercados, incentiven la inversión de las empresas y faciliten la conexión entre iniciativas nacionales e internacionales.

Según los análisis citados por la coalición, unas políticas públicas favorables podrían cuadruplicar el valor actual del mercado de créditos de carbono hasta alcanzar los 21.000 millones de dólares en 2035.

El ministro de Medioambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía, Murat Kurum, ha señalado que la declaración reconoce el papel de estos mercados en la arquitectura de financiación climática y en el cumplimiento de los objetivos internacionales.

Los créditos de carbono de alta integridad, ha afirmado, pueden contribuir a alcanzar las metas climáticas y a desarrollar las prioridades de la COP31, entre ellas el objetivo de ampliar las inversiones climáticas sobre el terreno.

Por su parte, la ministra británica de Estado en el Departamento de Seguridad Energética y Emisiones Netas Cero, Katie White, ha defendido la necesidad de acelerar la demanda de estos instrumentos para desbloquear financiación, en un contexto en el que "familias de todo el mundo han perdido a seres queridos y comunidades han sido desplazadas por fenómenos meteorológicos extremos causados por la crisis climática".

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La coalición ha anunciado además la incorporación de Egipto, que se convierte en su decimoquinto miembro, triplicándose así el número de integrantes desde su creación, en junio de 2025.

Los ministros tienen previsto reunirse el próximo lunes en una mesa redonda organizada por la Coalición, con el respaldo de la Presidencia de la COP31 de Turquía.

La iniciativa responde también a las demandas de empresas y organizaciones que reclaman mayor claridad normativa para utilizar créditos de carbono dentro de sus estrategias climáticas, aunque el texto subraya que la prioridad empresarial debe seguir siendo reducir las propias emisiones.

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"El desarrollo de los mercados de carbono es indispensable para cumplir con las metas climáticas internacionales", ha explicado el director ejecutivo de la iniciativa Science Based Targets, David Kennedy, encargada de elaborar los estándares con los que compañías de todo el mundo fijan objetivos de reducción de emisiones.

"Si bien la prioridad de las empresas es reducir su propia huella de carbono, también pueden realizar aportes de gran utilidad mediante la adquisición de créditos de carbono de alta integridad", ha concluido. EFE