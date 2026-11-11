Arranca Paris Photo, la feria líder de fotografía que celebra el bicentenario del invento

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Edgar Sapiña Manchado

París, 11 nov (EFE).- Este jueves comienza la vigesimonovena edición de Paris Photo, la feria líder de fotografía, que este año celebra el bicentenario de este invento de origen francés en el Grand Palais de la capital gala, donde expondrán hasta el domingo 199 galerías de 38 países.

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Esta feria de arte es "el primer evento internacional en celebrar el bicentenario de la fotografía", según Florence Bourgeois, directora de Paris Photo.

"Desde las galerías que presentan fotografía del siglo XIX hasta las últimas experimentaciones con arte digital (en referencia al uso de la inteligencia artificial) muestran cómo es un medio que está muy vivo y que está en constante transformación", explicó a EFE Anna Planas, directora artística del evento.

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El bicentenario del nacimiento de la fotografía es el hilo conductor del certamen, que reúne imágenes decimonónicas y actuales.

La edición de este año recoge el trabajo de 1.260 artistas, un 38 % de ellos mujeres (un 18 % más que en 2018), según los datos facilitados por la organización. Asimismo, se prevé reunir a 80.000 visitantes, 5.000 más que en la edición anterior.

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En el Grand Palais pueden contemplarse instantáneas de precursores como Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot, Anna Atkins y Girault de Prangey, entre otros.

Asimismo destacan galerías emblemáticas como Gilles Peyroulet y Bruno Tartarin, especializadas en los orígenes del medio.

También acuden galeristas contemporáneos, como Christophe Gaillard, que presenta la obra de Isabelle le Minh, o Binome, que expone una selección que pone a prueba la materialidad de la fotografía.

Paris Photo cuenta además con representación española, a través de autores como José Guerrero, Ira Lombardía, Jorge Yeregui, Marcel Giró, Ricardo Cases, Agnes Essonti y Nicolás Combarro.

La presencia latinoamericana llega de la mano de la galería Rolf Art y del artista Jorge Mara, que abordan la genealogía de la fotografía en Argentina entre los años 30 y 90 del siglo pasado. Sobresale asimismo el trabajo de la brasileña Claudia Andujar, quien retrató a las comunidades yanomami y del Catrimani en la Amazonía.

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Sobre el auge del uso de la inteligencia artificial (IA) en todos los ámbitos cotidianos y creativos, como la fotografía, Planas se mostró convencida de que es una herramienta complementaria, como en su día lo fueron los programas de retoque digital.

"Aquí en la feria hay fotografía hecha con inteligencia artificial", afirmó, al tiempo que detalló que se trata de "una manera más de utilizar el medio" empleada "por varios artistas de manera creativa".

Eso sí, bajo la supervisión de un comisario experto en la materia, porque "todavía hace falta mucha mediación y curación para estos artistas", añadió.

"El uso de estas técnicas abre también un espacio creativo", sentenció.

Paris Photo coincide con la subasta este sábado en París de la primera fotografía de Bogotá, tomada en 1842, y que está estimada en un valor de entre 60.000 y 80.000 euros, según la casa Christie’s, quien organiza la venta.

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La primera imagen de la capital colombiana fue captada hace 184 años y muestra la entonces llamada calle del Observatorio. La fotografía fue realizada por el barón Jean-Baptiste Louis Gros (1793-1870), diplomático y uno de los primeros fotógrafos documentados en Colombia. EFE

(foto) (vídeo)