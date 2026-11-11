Agencias

Andorra participará en las cumbres de la Comunidad Política Europea y de la Francofonía

Imagen VQTRNFDHUNHDPARKQ5353ZIZZQ
Guardar

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, participa esta semana en dos citas internacionales de alto nivel: la Cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en Dublín y la de la Francofonía, celebrada en Camboya.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, la cumbre de la CPE permitirá a los dirigentes europeos abordar los principales retos políticos, económicos y de seguridad de Europa.

PUBLICIDAD

La participación de Andorra reafirma la voluntad de estar presente y tener voz en los espacios de diálogo y cooperación europeos, así como reforzar las relaciones con los socios europeos e intercambiar posicionamientos sobre los grandes desafíos compartidos.

La agenda internacional continuará en Phnom Penh, capital de Camboya, donde Espot participará los días 15 y 16 de noviembre en la 20 Cumbre de la Francofonía, centrada en el lema 'Reinvertir en la paz para una prosperidad compartida y una estabilidad sostenible'.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, el jefe de Gobierno intervendrá en los debates sobre la consolidación de la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida, y participará en las sesiones de trabajo de los jefes de Estado y de Gobierno del espacio francófono.

PRESENCIA REFORZADA

Previamente, el 14 de noviembre, la ministra de Asuntos Exteriores, Imma Tor, representará a Andorra en la 48 Conferencia Ministerial de la Francofonía, que servirá para preparar los trabajos y documentos que posteriormente se someterán a la cumbre.

La participación en las dos cumbres permite a Andorra reforzar su presencia en los principales espacios de diálogo multilateral europeo y francófono, profundizar las relaciones con sus socios y contribuir a los debates internacionales sobre paz, seguridad, estabilidad y cooperación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un jurado español declara culpable a un hombre por asesinar a su mujer y sus dos hijos

Infobae

Zelenski reclama garantías de seguridad y rechaza negociar la cesión del Donbás

Infobae

Brasil exportó un récord de 5,3 millones de sacas de café en octubre

Infobae

Rubio ha gastado 1,2 millones de dólares en vuelos para ver partidos de fútbol americano

Infobae

Rutte asegura que Estados Unidos, Europa y Ucrania están en la misma línea

Infobae