Mueren dos personas en un ataque con drones de Rusia contra Vínnitsa, en el centro de Ucrania

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Al menos dos personas han muerto este martes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la localidad ucraniana de Ladizhin, situada en la provincia de Vínnitsa (centro), según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la invasión desatada por Moscú en febrero de 2022.

El secretario del Ayuntamiento de Ladizhin, Oleksander Kolomiets, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el ataque ha causado además daños en "infraestructura civil" y ha anunciado tres días de luto en recuerdo de las dos víctimas mortales, cuyas identidades no han trascendido por el momento.

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La Fuerza Aérea ucraniana ha manifestado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas más de 160 drones contra Ucrania, antes de apuntar que 135 han sido derribados. Sin embargo, ha confirmado impactos en 19 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros nueve lugares.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha reivindicado ataques con drones contra "instalaciones de infraestructura energética que dan soporte a empresas del complejo militar-industrial ucraniano", así como contra "buques que transportan equipamiento militar y carga de doble uso destinada a las Fuerzas Armadas de Ucrania".

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La cartera ha indicado además que los sistemas de defensa antiaérea de Rusia han derribado durante las últimas horas 155 drones ucranianos en varias regiones del país, entre ellas las de Krasnodar y Nóvgorod, así como sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido internacionalmente.