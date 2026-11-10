La insurgencia hutí asegura haber destruido un dron saudí en Yauf, cerca de la frontera

27/07/2026 SANAA, July 26, 2026 -- A drone is on fire after it was shot down in Al-Jawf province, Yemen, July 26, 2026. Yemen's Houthi group claimed Sunday it has shot down a Saudi-operated reconnaissance drone over the northern province of Al-Jawf. POLITICA Mohammed / Xinhua News / Europa Press

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Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este lunes el derribo de un dron atribuido a Arabia Saudí en la provincia de Yauf, situada en el interior de Yemen y fronteriza con el reino, cuyas autoridades respaldan al Gobierno reconocido internacionalmente en Yemen y lideran una coalición en su favor.

"Nuestras fuerzas armadas, por la gracia de Dios, han derribado un dron de reconocimiento armado CH4 del enemigo saudí mientras llevaba a cabo operaciones hostiles en el espacio aéreo de la provincia de Yauf", ha declarado en redes el portavoz militar hutí, Yahya Sari.

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En la misma publicación, el vocero castrense ha resaltado que "este es el cuarto dron de este tipo que se derriba desde que comenzó la escalada" de hostilidades. El propio Sari anunció a inicios de septiembre el derribo de tres drones --dos 'Wing Long II' y un 'CH4'--.

Poco antes del último anuncio, el portavoz ha difundido un balance de operaciones militares saudíes desde el domingo, incluyendo en sus cifras hasta "103 ataques aéreos contra zonas civiles en las provincias de Marib, Sada, Hodeida, Taiz, Lahj y Yauf".

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"Estos ataques, llevados a cabo por aviones F-15 y Typhoon que operaban desde las bases aéreas de Jamis Mushait y Taif, han causado víctimas civiles", ha denunciado antes de elevar el total de ataques "liderados por Arabia Saudí" a 4.563 desde que se intensificó la violencia.

También ha hecho balance desde entonces el portavoz de la cartera de Salud designada por los hutíes, Anis Alasbahi, quien ha cifrado en 355 los muertos y 757 los heridos fruto de las operaciones militares de sus enemigos, señalando como responsable a Riad.

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