La Agencia Espacial Española asume la gestión del Registro Español de Objetos Espaciales

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Madrid, 10 nov (EFE).- La Agencia Espacial Española (AEE) va a asumir la gestión del Registro Español de Objetos Espaciales lanzados al espacio ultraterrestre, que recopila cada satélite y objeto puesto en órbita por el país, según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

La nueva regulación actualiza el funcionamiento del registro, creado en 1995, para adaptarlo a la profunda transformación experimentada por el sector espacial en las últimas décadas, ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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El crecimiento de la actividad espacial comercial, la proliferación de pequeños satélites y el desarrollo de nuevas constelaciones, impulsadas por entidades públicas y privadas, "han aumentado significativamente el número potencial de objetos que deben inscribirse".

Con esta reforma, la AEE será responsable de la recepción, verificación, inscripción y mantenimiento de la información relativa a los objetos espaciales lanzados por España, y deberá resolver los procedimientos de inscripción, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.

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Además, la norma amplía y mejora la información exigida para la inscripción de los objetos espaciales, agregando datos que permitan una identificación más precisa.

La reforma incorpora una hoja de inscripción normalizada que amplía y sistematiza la información sobre la identificación, titularidad, control y seguimiento y final de la vida útil de los objetos.

La modificación también adapta el registro a la creciente participación del sector privado en el espacio, habilitando la inscripción de objetos lanzados por entidades privadas, y se establece la obligación de comunicar a la AEE cualquier transferencia de propiedad de objetos registrados a operadores de terceros países.

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La reforma -explica el Ministerio- se enmarca en el desarrollo del futuro marco regulador espacial europeo y nacional, marcado por la futura aprobación del denominado EU Space Act y la elaboración del anteproyecto de Ley de Actividades Espaciales, que establecerá las bases para el crecimiento ordenado, seguro y competitivo del sector en España.

El cambio de gestión se realizará de forma progresiva. Durante los tres primeros meses desde la entrada en vigor del real decreto, las solicitudes de inscripción seguirán tramitándose a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria y Turismo, que hasta ahora tiene la competencia.

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A partir del cuarto mes, una vez habilitada la sede electrónica de la AEE, esta asumirá plenamente la gestión del procedimiento. En el transcurso del periodo transitorio, contará con los informes técnicos preceptivos de la AEE.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación mantendrá, por su parte, la comunicación oficial con Naciones Unidas, a quien deben cursarse las comunicaciones.

La norma de creación del Registro Español de Objetos Espaciales, aprobada en 1995, señala que en dicho registro deben inscribirse los objetos espaciales que hayan sido lanzados y cuyo lanzamiento haya sido promovido por España, o que hayan sido lanzados desde España o desde instalaciones españolas.

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La inscripción de cada objeto espacial debe contener, entre otros datos, el nombre del Estado o Estados del lanzamiento; una designación apropiada del objeto o su número de registro; la fecha y territorio de lanzamiento; ciertos parámetros orbitales básicos y la función en general del objeto. EFE