Investigado un hombre por el incendio forestal que afectó a más de 150 fincas y monte de Valderredible

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La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado a un hombre de 38 años como presunto autor de un incendio forestal que afectó a más de 150 fincas privadas y monte de Valderredible en septiembre.

El incendio se produjo el día 1 y como consecuencia se quemaron 47,33 hectáreas (equivalente a 67 campos de fútbol) pertenecientes a 152 fincas particulares y a monte de utilidad pública.

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El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cantabria se hizo cargo de la investigación, con la colaboración de agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria.

Localizaron el punto de inicio del incendio, una quema para eliminar vegetación espontanea, en una jornada en la que existía una prohibición total de este tipo de actividades debido a las condiciones meteorológicas, por las que se había decretado Nivel 2 de alerta de incendios forestales.

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El fuego se descontroló como consecuencia del intenso calor seco y el viento y afectó a flora autóctona de la zona, principalmente robles, tojo, brezo, monte bajo, zarzas y zonas de pastizales, vegetación de características similares a la del mediterráneo, propensa a grandes incendios.

Por este motivo, para la extinción fue necesaria la participación de medios terrestres y aéreos de emergencias de Cantabria y Castilla y León, que estabilizaron y controlaron el fuego, y evitaron daños personales.

Sin embargo, el avance del incendio generó una situación de grave riesgo para las viviendas próximas y los vecinos colaboraron con sus propios medios para frenar el avance de las llamas y evitar que alcanzaran sus casas.

Fruto de las investigaciones, efectivos del SEPRONA pudieron identificar al presunto autor de la quema de maleza que finalmente originó el incendio, y, una vez localizado, se le instruyeron diligencias en calidad de investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

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La Guardia Civil recuerda la obligación de respetar las restricciones y prohibiciones de las quemas, especialmente en periodos en los que las condiciones climatológicas multiplican el peligro de incendios que afectan al medio ambiente y la seguridad de las personas.