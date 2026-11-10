FundéuRAE: huelga general en España, claves de redacción

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Madrid, 10 nov (EFE).- Ante la huelga general convocada en España el 11 de noviembre, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece las siguientes claves de redacción sobre términos y expresiones relacionados.

1. La "huelga general", con minúsculasLa expresión "huelga general" es común y, como tal, se escribe con iniciales minúsculas; no es adecuada la grafía "Huelga General".

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2. "11N" y "11-N", ambas formas adecuadasEn las siglas compuestas por un número y una letra mayúscula, puede usarse un guión intermedio, pero también es válido eliminarlo, lo que es cada vez más frecuente: "el 11-N", "el 11N".

3. El lema, mayúsculas y resaltesLos lemas se escriben con mayúscula inicial solo en la primera palabra y en los nombres propios. Si se incluyen en un texto, se enmarcan entre comillas: "El lema de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre es 'Salarios, vivienda, precios'".

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4. "Piquetero", término válidoA partir de la voz "piquete" y el sufijo "-ero", se forma el término "piquetero" en alusión a cada uno de los miembros de un piquete, voz que cuenta con cierto uso en el CORPES XXI. No necesita comillas ni cursiva.

5. "CC. OO.", con puntos y espacioEl nombre del sindicato Comisiones Obreras tiene como abreviatura "CC. OO.", con un punto tras cada bloque de letras duplicadas y un espacio entre ellas, y no "CCOO" ni "CC.OO.".

6. "UGT", sin puntos ni espacioLa Unión General de Trabajadores es la "UGT", que, como sigla, se escribe sin puntos ni espacio entre las letras que la conforman. Se denomina "ugetista" a cada uno de sus afiliados.

7. "Protestar contra la situación" y "protestar por la situación"Con el verbo "protestar", entre otras opciones, cabe usar la preposición "contra" para indicar con qué no se está conforme ("Protestan contra la situación actual") o también la preposición "por" para señalar la causa de la protesta ("Protestan por la situación actual"), de acuerdo con el "Diccionario panhispánico de dudas".

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8. Alguien "se adhiere" a la huelga, pero también "adhiere" a la huelgaSegún el "Diccionario panhispánico de dudas", cuando "adherir" se usa para señalar que alguien se suma o muestra su apoyo a una propuesta, una opinión, etc., es apropiado emplearlo como pronominal ("Los trabajadores se adhieren a la huelga convocada"), construcción más habitual en España y en gran parte de América, o como no pronominal ("Los trabajadores adhieren a la huelga convocada").

9. La "patronal", con minúsculaEl sustantivo "patronal" es meramente común y se escribe con minúscula inicial, no "la Patronal".

10. Miles y millones, escritura adecuadaLas cifras correspondientes a miles y millones se separan con espacio por bloques de tres números desde la derecha ("10 000", "1 000 000"), y no es adecuado usar el punto o la coma en este contexto. Si el número solo tiene cuatro cifras, el espacio puede suprimirse ("1000", "1 000").

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE