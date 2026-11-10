Francia constata progresos en el G7 para buscar una sucesión a la FINUL en el Líbano

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París, 10 nov (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este martes que la reunión con sus homólogos del G7, y en particular de Estados Unidos, ha servido para "progresar" en una sucesión a la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL), cuyo mandato expira el próximo 31 de diciembre.

Barrot, que presentó a la prensa las conclusiones de esta reunión de dos días en París de los siete países más ricos, afirmó que hay "consenso" en la idea de que "hay que evitar un vacío" tras el fin de la misión.

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Recordó que Francia está en la iniciativa para buscar soluciones y que habló de esa cuestión en particular con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de cuya posición depende en gran medida cualquier escenario.

El jefe de la diplomacia francesa se mostró esperanzado en llegar a un compromiso porque, aseguró, "los objetivos son ampliamente compartidos" sobre la retirada de Israel, el desarme de Hizbulá, el restablecimiento de un Estado libanés "fuerte" que tenga el monopolio de las armas y que sea "capaz de garantizar la seguridad y la prosperidad de todas las poblaciones y de todas las comunidades".

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Las discusiones actuales parten del reconocimiento de que si simplemente desapareciera la FINUL el riesgo de una reanudación del conflicto a gran escala sería grande y por eso se trabaja en diferentes escenarios.

Uno de ellos sería permitir que los miembros de la FINUL, que teóricamente a partir del 1 de enero entrarán en una fase de desmantelamiento, se siguieran encargando de algunas de las misiones que han venido desempeñando y evitar así un parón radical. EFE

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