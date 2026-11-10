Agencias

El UAE de Pogacar repetirá concentración de pretemporada en España

Guardar

Benidorm (España), 10 nov (EFE).- El UAE Team Emirates-XRG, con el esloveno Tadej Pogacar a la cabeza, volverá a elegir la ciudad española de Benidorm (Alicante) como escenario de su concentración de pretemporada para preparar la campaña 2027, en consonancia con lo hecho en las últimas campañas.

La formación emiratí anunció que desarrollará su concentración en esa ciudad del este de España y que celebrará el 18 de diciembre una jornada de atención a los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Benidorm se ha convertido en uno de los escenarios habituales de la puesta a punto invernal del UAE y también en el lugar elegido por Pogacar para comparecer ante la prensa internacional y avanzar algunas de las líneas maestras de su calendario.

La comparecencia de diciembre tendrá especial interés después de que el pentacampeón del Tour de Francia y bicampeón mundial abandonara como líder la pasada Vuelta a España, tras sufrir una caída en la octava etapa, cuando aventajaba en casi cuatro minutos a sus perseguidores.

PUBLICIDAD

Su regreso a la ronda española en 2027 aparece como una posibilidad, después de que su entorno haya apuntado recientemente que el esloveno tiene más opciones de disputar la Vuelta, única grande que le falta en su palmarés, que el Giro de Italia, aunque su calendario definitivo todavía está pendiente de decisión. EFE

pvb/nhp/cmm

Últimas Noticias

Dictan prisión preventiva en Polonia contra dos ucranianos acusados de espiar para la Inteligencia de Rusia

Dictan prisión preventiva en Polonia contra dos ucranianos acusados de espiar para la Inteligencia de Rusia

Guterres pide gobernanza para la IA y advierte de que niños están expuestos "como cobayas"

Infobae

Rioja Camp, una inmersión para descubrir todo un mundo llamado Rioja

Rioja Camp, una inmersión para descubrir todo un mundo llamado Rioja

ACNUR cifra en 64.000 los refugiados nigerianos en el vecino Níger en lo que va de año

Infobae

Hallan en Covadonga un diente de un tiburón de hace 331 millones de años que pudo medir hasta seis metros

Hallan en Covadonga un diente de un tiburón de hace 331 millones de años que pudo medir hasta seis metros