El Festival de Documentales de Nueva York arranca con filme sobre la peruana Sara Flores

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Nueva York, 10 nov (EFE).- El documental 'El picaflor pinta canciones perfumadas', que abre mañana el Festival de Documentales en Nueva York (DOC NYC), presenta un retrato íntimo de la peruana Sara Flores, artista de la técnica de pintura ancestral del kené de su pueblo Shipibo-Konibo, así como de su evolución y su lucha contra la deforestación en el Amazonas.

El filme debuta en Nueva York con la presencia de Sara Flores tras su estreno mundial este año en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y de la Mostra Internacional de Cine de Sao Paulo, donde ganó el Premio del Jurado al Mejor Documental y el Premio del Público al Mejor Documental Internacional.

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Los directores Élia Gasull Balada (España) y Matteo Norzi (Italia) siguen a Flores en su ascenso como artista, le acompañan a exposiciones e incluso a su colaboración con la Casa Dior en Francia (2024), cuando reimaginó el icónico bolso Lady Dior sustituyendo su estampado tradicional con el arte milenario del kené, que aprendió a los 14 años de su madre.

El kené, tradicional del pueblo indígena Shipibo-Konibo, de la Amazonía peruana, es un sistema de diseño geométrico que se plasma en textiles, cerámicas y pinturas corporales.

El documental también lleva al espectador a la intimidad de su hogar, a conocer costumbres y al involucramiento de la artista, de 76 años, con su comunidad en causas contra la destrucción ambiental, el despojo ilegal de tierras y la negligencia estatal.

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Tras décadas de trabajo, Soi Biri (su nombre en shipibo) se conoció en el circuito del arte contemporáneo global a sus 70 años, momento en que colaboró con la galería White Cube, una de las más influyentes y reconocidas, y fue la primera artista indígena en representar a Perú en la 61 Bienal de Venecia.

Norzi dijo en entrevista con EFE que conoció a Flores hace diez años cuando trabajó en otro proyecto en el Amazonas. "Me impresionó muchísimo su trabajo y un día toqué la puerta de su casa. Fue un momento mágico, fue muy amable", indicó.

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Gasull Balada también estableció hace muchos años lazos con la artista y su comunidad, lo que les facilitó el acceso para grabar en las zonas de la selva donde se hace más presente la deforestación.

El filme presenta a Flores en la selva en busca de la corteza de los árboles de los que extrae el color con el que pinta sus obras, pero también muestra su dolor cuando contempla pilas de gigantescos árboles cortados y zonas donde habita su pueblo que ya están totalmente planas.

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"Esta película está basada en contrastes y contradicciones. Hemos jugado con su figura y el tamaño de la deforestación. A lo largo de la película se transforma en una gigante con el coraje y la capacidad de levantarse y tomar una posición a pesar de la inevitabilidad de las fuerzas que destruyen su mundo", comentó el director.

Afirman que para ellos era importante que se conociera a Flores y sus obras, así como su trabajo político con organizaciones en defensa del Amazonas.

"Te enfermas cuando nuestros árboles se enferman", dice a Flores el chamán al que acude por dolor en su cuerpo en una de las escenas que destacan en el filme, sobre su vínculo con la tierra de sus ancestros.

"Nos pareció muy poderosa esa frase del chamán, tanto que hemos construido toda la película haciendo un paralelo de la salud de Sara y la Amazonía misma como un paciente", comentan los directores.

Para Flores, la mejor forma de sanarse es sanar el Amazonas. En la actualidad, parte de los ingresos de sus obras contribuyen a financiar los grupos que combaten la deforestación.

El filme concluye con una denuncia de la Nación Shipibo-Konibo ante la ONU en defensa de su territorio y su primera exposición en marzo de 2025 -y la primera de una indígena- en el Museo de Arte de Lima, donde presentó una nueva serie sobre la bandera Shipibo.

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"Nos involucramos en esta aventura (el filme) para ofrecer ese retrato íntimo de esta persona increíble a un público más amplio. Me di cuenta de que sigue siendo un misterio para mucha gente en el mundo del arte y más allá", afirnó Norzi. EFE

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