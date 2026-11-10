El Festival de Cine de Huelva abrirá su 52 edición este viernes con Toñi Moreno, Pastora Soler y los Premios Luz

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El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano inaugurará este próximo viernes 13 de noviembre su 52 edición con una gala de apertura en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, presentada por la periodista Toñi Moreno, que contará con la actuación musical de Pastora Soler y la entrega de los Premios Luz a los intérpretes Amaia Salamanca y Patrick Criado.

La ceremonia de apertura, que dará comienzo a las 20,30 horas y será retransmitida en directo por Andalucía Televisión (ATV), congregará a numerosos rostros del panorama cinematográfico y televisivo como Belén López, Adrián Lastra, Diego Martín, Carla Díaz, Eduardo Rosa y Antonio Velázquez. Será el pistoletazo de salida a nueve jornadas de proyecciones, actividades educativas y encuentros profesionales que se desarrollarán hasta el próximo 21 de noviembre.

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El certamen onubense desplegará en esta edición una cartelera integrada por un centenar de obras, destacando la paridad con un 50% de títulos firmados por mujeres en la dirección. Asimismo, el certamen otorgará su máximo galardón honorífico, el Premio Ciudad de Huelva, a la actriz chilena Paulina García, ganadora del Oso de Plata en la Berlinale y con una estrecha vinculación con el festival onubense, donde ya obtuvo el Colón de Plata en 2017 por 'La novia del desierto'.

Así lo ha desgranado este martes el director del festival, Manuel H. Martín, durante la rueda de prensa de presentación celebrada en el Patio de Bolas de la Casa Colón, en un acto respaldado por la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación Cultural del Festival, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano; y la directora general de Promoción y Acción Cultural de la Junta de Andalucía, María Pía Halcón Bejarano, entre otros representantes institucionales, patrocinadores y colaboradores.

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DOCE ESTRENOS EN LA SECCIÓN OFICIAL

El director del certamen ha puesto en valor que la Sección Oficial de Largometrajes contará con doce estrenos a nivel nacional que competirán por el ansiado Colón de Oro, combinando "cineastas con trayectoria y nuevas voces". La selección reúne películas avaladas por certámenes internacionales de primer nivel como Berlín, Locarno, Toronto, Tribeca o Guadalajara.

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En concreto, la nómina de aspirantes al máximo galardón la componen 'Después de Elena', de Shawn Garry; 'Las flores de Julia', de Cris Tapia Marchiori; 'A margem do rio', de Matheus Farias y Enock Carvalho; 'La vida es', de Lorena Villarreal; 'Soy Mario', de Sharon Kleinberg; 'Funk', de Aly Muritiba; 'Los días libres', de Lucila Mariani; 'Quatro meninas', de Karen Suzane; 'Matapanki', de Diego "Mapache" Fuentes; 'Pepita la pistolera', de Lucía Puenzo; 'El bovino de los cuernos curvos', de Omar E. Ospina Giraldo; y 'El mundo de Gugu', de Allan Deberton, elegida por Brasil para representar al país en los premios Oscar. Fuera de concurso se proyectarán 'El deshielo', de Manuela Martelli, y 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar.

Las deliberaciones del palmarés oficial correrán a cargo de un jurado compuesto por la directora y guionista onubense Remedios Malvárez, la cineasta y productora portuguesa Ana Luísa Oliveira y el periodista y divulgador cinematográfico Moisés Rodríguez.

EL PÚBLICO DECIDE EN 'ACENTO' Y 'TALENTO ANDALUZ'

Manuel H. Martín ha subrayado igualmente la relevancia de la participación ciudadana a través de las secciones 'Acento. Cine Español' y 'Talento Andaluz', cuyos premios son designados mediante las votaciones de los espectadores.

En 'Acento. Cine Español', el público premiará la Mejor Dirección Española entre seis propuestas: 'La bola negra' --de Javier Calvo y Javier Ambrossi, seleccionada por España para la carrera hacia el Oscar--; 'Lejos de los árboles', de Meritxell Colell; 'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón; 'Jaleos', de Isaki Lacuesta; 'Viva', de Aina Clotet; y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute. La sección proyectará fuera de concurso 'Ceniza en la boca', de Diego Luna, y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen.

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Por su parte, el Colón de Plata a la Mejor Dirección Andaluza se disputará entre los títulos '200 vidas. Paco Rabal', de Vanesa Benítez; 'Anguita. El hombre de los tres siglos', de Hugo Cabezas; 'Califato. Bale el êffuerço que emo exo', de Silvia Moreno y Daniel Llamas; 'Plus Ultra', de Elías Pérez; y 'Todos los días domingo', de Abraham López Feria. Fuera de concurso se ofrecerán 'Back in time!', de Manuel Bellido y Sigfrid Monleón; 'Landa', de Gracia Querejeta y Miguel Olid; y 'El pezón de Elena', ópera prima del realizador onubense Esteban Magaz.

En el apartado de cortometrajes, la programación engloba 31 títulos divididos en las secciones oficiales nacionales --clasificatoria para los Premios Goya--, internacionales --calificadora para el Premio Ibershorts--, Talento Andaluz y Pantalla Huelva.

RECONOCIMIENTOS Y HOMENAJES

El cuadro de homenajes de la 52 edición ensalzará la trayectoria de la actriz chilena Paulina García con el Premio Ciudad de Huelva, quien además participa por partida doble en la Sección Oficial con 'Las flores de Julia' y 'La vida es'.

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Por su parte, los Premios Luz recaerán en Amaia Salamanca y Patrick Criado con el respaldo de Fundación Atlantic Copper, reconociendo dos trayectorias consolidadas en el cine y la televisión. Asimismo, el viernes 20 de noviembre, Radio Televisión de Andalucía (RTVA) entregará el Premio al Cineasta Andaluz al intérprete Sebastián Haro.

El festival bajará el telón con una Gala de Clausura conducida por el periodista Adolfo Zarandieta, que contará con la asistencia de los intérpretes Omar Banana y Lucía de la Fuente, la actuación musical de la cantaora onubense Regina y la entrega de los galardones del Palmarés Oficial.

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RESPALDO INSTITUCIONAL Y VENTA DE ENTRADAS

Durante la puesta de largo, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha definido al festival decano del cine andaluz como "un espacio de encuentro entre pueblos y un puente entre las dos orillas del Atlántico", animando a la ciudadanía a respaldar masivamente la cita y "llenar las salas para demostrar que Huelva siente el cine".

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En la misma línea, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha valorado la capacidad del cine iberoamericano para "tender puentes, fomentar la empatía y hacernos comprender realidades diversas", mientras que la directora general de la Junta, Pía Halcón Bejarano, ha ratificado el respaldo autonómico a un certamen "fundamental en el calendario internacional".

Las entradas para la programación cinematográfica se encuentran disponibles para su venta telemática desde este martes 10 de noviembre, mientras que la adquisición en taquilla presencial se habilitará a partir del jueves 12. Del mismo modo, los pases para asistir a la gala inaugural podrán adquirirse, tanto por internet como en taquilla, a partir del jueves 12.

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