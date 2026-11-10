CESM no secundará la huelga general al considerar que no responde a las reivindicaciones médicas

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La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado que no secundará la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, por diversas organizaciones sindicales, entre ellas UGT y CCOO, al considerar que la movilización no responde a las reivindicaciones laborales específicas de médicos y facultativos.

La organización sostiene que las demandas del colectivo médico fueron ignoradas por estas centrales sindicales durante los meses de negociación del borrador de Estatuto Marco, por lo que cuestiona que ahora llamen a los profesionales a participar en una movilización general para defender sus derechos.

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CESM también advierte del riesgo de que las reivindicaciones laborales de médicos y facultativos se utilicen como 'arma de confrontación partidista' a pocas semanas de unas elecciones generales y considera que la convocatoria no constituye la estrategia adecuada para conseguir las mejoras que reclama el colectivo.

La Confederación mantiene sus reivindicaciones de contar con un estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional acorde con los requisitos de formación y desempeño, una regulación justa de la jornada laboral y las guardias y unas condiciones retributivas dignas.

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La organización defiende que estas demandas específicas de médicos y facultativos no deben diluirse en una convocatoria general con objetivos "más amplios y transversales".