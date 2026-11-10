Bangladesh rechaza dar a Hasina un nuevo pasaporte y exige su extradición para que cumpla su pena de muerte

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Las autoridades de Bangladesh han rechazado la petición de la ex primera ministra Sheij Hasina para obtener un pasaporte con el que poder regresar de su autoexilio en India y han advertido de que su vuelta ha de ser a través de la extradición para cumplir con la pena de muerte que se le impuso por delitos de lesa humanidad en el marco de la represión de las protestas de julio y agosto de 2024.

El fiscal jefe del Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ICT), Aminul Islam, ha explicado que de acuerdo a legislación del país, "si un acusado elude un proceso judicial o permanece fugitivo, no se le puede expedir ningún pasaporte".

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En ese sentido, ha recordado que ya se dictó una orden de detención para traerla de vuelta, mientras ella ha estado eludiendo desde entonces los procedimientos judiciales en su contra. Así, su regreso debe ser a través de la extradición, en virtud de un tratado firmado por Bangladés e India en 2013.

Desde su exilio autoimpuesto en India, Hasina ha insistido en su intención de regresar a Bangladesh a pesar de la pena de muerte que pesa sobre ella por los más de 1.400 muertes que se produjeron durante la represión de las masivas protestas estudiantiles de 2024 y que desembocaron en su caída tras quince años de mandato.

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Islam ha señalado que ya ha expirado el plazo para que Hasina presentara alegaciones, por lo que no tiene más remedio que hacer frente a esta condena.

Hasina, de 79 años, vive en India desde que huyó de Bangladesh a bordo de un avión militar el 5 de agosto de 2024. Desde entonces ha permanecido oculta y tan solo se ha sabido de ella mediante alguna entrevista telefónica que ha concedido, o bien a través de sus representantes legales.

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Sus abogados, precisamente, se dirigieron la misión diplomática de Bangladesh en Nueva Delhi para solicitar un nuevo pasaporte y un documento nacional de identidad para hacer efectivo su intención de regresar al país, según informó el periódico indio 'Hindustan Times'.