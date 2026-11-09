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Segway Powersports debutará en la SCORE Baja 1000 con dos UTV Super Villain

PR Newswire

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SAN JOSÉ DEL CABO, México, 9 de noviembre de 2026

SAN JOSÉ DEL CABO, México, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports se está preparando para debutar en la SCORE Baja 1000 con dos UTV Super Villain acondicionados para la carrera. La 59.ª edición de la legendaria carrera de resistencia todoterreno comienza el 13 de noviembre en San José del Cabo, Baja California Sur, México, y sirve como ronda final del Campeonato Mundial del Desierto SCORE 2026.

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Por primera vez en la historia del evento, el recorrido transcurrirá íntegramente dentro de Baja California Sur. El trazado, de casi 1600 kilómetros, llevará a los competidores a través de desafiantes terrenos desérticos, montañosos y costeros antes de regresar a San José del Cabo. Jacob Zuccone y Justin He se encuentran entre los pilotos que representan a Segway Powersports en su histórico debut.

La Baja 1000 se utiliza como base en una temporada de carreras y desarrollo para el Super Villain. Desde King of the Hammers y Mint 400 hasta Silver State 300 y Vegas to Reno, cada evento ha brindado a Segway Factory Racing oportunidades para evaluar la plataforma en diferentes entornos de carreras, recopilar valiosos datos de rendimiento e identificar oportunidades para el desarrollo continuo.

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Segway Powersports perfecciona su tecnología de vehículos todoterreno mediante ingeniería propia, pruebas exhaustivas y competiciones en condiciones reales. Las carreras de resistencia proporcionan un entorno exigente para evaluar cómo funcionan conjuntamente los sistemas de un vehículo en largas distancias y en terrenos en constante cambio. En Baja, los dos UTV Super Villain se enfrentarán a la carrera más larga de la temporada del programa, estableciendo un nuevo punto de referencia para evaluar la durabilidad, la confiabilidad y el rendimiento de la plataforma.

Acerca de Segway Powersports

Segway es líder mundial en micromovilidad, deportes de motor y robótica de consumo, y destaca por su innovación y sus productos orientados al usuario. Segway Powersports se dedica específicamente al diseño y la fabricación de vehículos para deportes de motor de última generación, entre los que se incluyen los vehículos todoterreno (ATV) y los vehículos side-by-side (SxS), tanto para uso utilitario como deportivo. Como empresa de alta tecnología, Segway Powersports combina una cadena de suministro de primer nivel con sus propias capacidades de fabricación, gestionando todo el ciclo de vida de sus productos, desde la I+D y la producción hasta las ventas y el servicio posventa.

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Para obtener más información, visite https://powersports.segway.com

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FUENTE Segway Powersports