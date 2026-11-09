Samsung prueba una opción de suscripción Max para las funciones de Galaxy AI

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Samsung ha comenzado a probar una opción de suscripción Max para Galaxy AI, que además de aumentar las capacidades de las funciones que ofrece actualmente, como el Asistente de Fotos sin límite de uso, también ofrecerá acceso a nuevas herramientas como la generación de vídeo o automatizar tareas con Bixby, entre otras.

La compañía presentó Galaxy AI a principios de 2024 con una serie de funciones de inteligencia artificial generativa que ofrece de manera gratuita a los usuarios de sus teléfonos compatibles. Sin embargo, en 2025 hubo indicios de que pretendía lanzar una suscripción y cobrar por acceder a las funciones de inteligencia artificial (IA) de este ecosistema.

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Precisamente en julio del pasado año, Samsung aclaró sus planes alegando que no cobraría por las funciones de Galaxy AI que están en el dispositivo por defecto, como es el caso del asistente de Samsung Notes, la traducción en tiempo real, el borrador de audio, el asistente de navegación, los fondos de pantalla generativos y Zoom Nightography, entre otras.

Ahora, la compañía ha retomado sus planes de lanzar una opción de suscripción, y ha comenzado a probar un nuevo plan Max para Galaxy AI, como ha podido conocer el medio especializado SammyGuru, quien ha tenido acceso a esta suscripción.

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Concretamente, según lo ha explicado, con el plan Max Samsung permitirá que los usuarios utilicen las funciones existentes de Galaxy AI sin apenas restricciones de uso. Por el contrario, los usuarios que opten por utilizar las funciones de forma gratuita contarán con límites de uso que, una vez agotados, impedirán seguir accediendo a esta tecnología.

En estos casos, los usuarios podrán escoger entre suscribirse al plan Max mencionado u obtener un paquete de crédito para poder continuar utilizando las determinadas funciones de IA que se deseen ejecutar.

Además, con el plan de suscripción Max, los usuarios también contarán con acceso a nuevas funciones de IA, como es el caso de Gen Video, pensado para generar nuevos vídeos con IA a partir de las fotografías de los usuarios.

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Otras nuevas funciones incluidas son la Acción de Bixby para automatizar tareas en todas las aplicaciones; Informe diario y los límites de uso más elevados.

En cuanto a su precio, el citado medio ha podido conocer, mediante el análisis de cadenas de texto de esta opción de suscripción, que costará alrededor de 4,99 dólares al mes (alrededor de 4,46 euros al cambio) o 47,99 dólares al año (alrededor de 42,88 euros al cambio).

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No obstante, por el momento, se trata de una de una función aún en pruebas, por lo que la compañía no la ha puesto a disposición de los usuarios.