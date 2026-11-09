Partido opositor venezolano propone comicios presidenciales para tercer trimestre de 2027

Guardar

Caracas, 9 nov (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) propuso este lunes un cronograma político con el objetivo de "estructurar y concretar" la transición en el país suramericano que lleve a la celebración de unas elecciones presidenciales en el tercer trimestre del próximo año.

"Son 27 años de un régimen que se ha dedicado sistemáticamente a destruir el ingreso familiar, a eliminar, a cercenar las posibilidades de progreso y futuro de los venezolanos y por eso el país reclama. Nosotros, acompañamos y entendemos ese sentido de urgencia de la sociedad", dijo Juan Carlos Caldera, dirigente nacional de PJ, citado en nota de prensa.

PUBLICIDAD

Asimismo, aseguró que este planteamiento se alinea con la "visión estratégica" de tres fases -estabilización, recuperación y transición- que la Administración de Donald Trump ha planteado para Venezuela después de deponer y capturar a Nicolás Maduro hace diez meses.

El exdiputado señaló que este cronograma contempla seis etapas, la primera de ellas sobre el nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), previsto para diciembre próximo, y un debate parlamentario para aprobar las reformas legales necesarias dirigidas a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la reorganización del ecosistema político.

PUBLICIDAD

En la segunda fase, entre enero y febrero próximo, se propone el inicio del proceso para convocar y nombrar a los cinco nuevos rectores del CNE, que seguiría con la reestructuración administrativa y revisión de la plantilla del organismo electoral para "sanear la institución y asegurar su carácter técnico e independiente".

"En el CNE hay una plantilla de gente muy profesional, muy técnica que conocemos y con la que hemos trabajado durante todos estos años. Pero lamentablemente, también hay muchos militantes políticos que le han hecho un daño enorme a la democracia y todo ese proceso tiene que ser evaluado y revisado por las nuevas autoridades", añadió.

PUBLICIDAD

Para la cuarta fase, PJ sugiere formalizar la declaratoria de la falta absoluta del presidente, para que luego el CNE publique el cronograma oficial para los comicios, convoque a operativos para el registro de nuevos votantes, dentro y fuera del país, y realice el ciclo de auditorías del sistema de votación y desarrollo de la campaña política.

Finalmente, en la fase seis, se prevé celebrar las elecciones presidenciales entre agosto y septiembre del próximo año.

"Es posible, con planificación, voluntad política y orden, transitar estas etapas para que los venezolanos decidamos nuestro futuro mediante el voto", subrayó Caldera.

El pasado jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las elecciones en Venezuela se celebrarían "idealmente" el próximo año, aunque advirtió que el país debe completar una serie de reformas institucionales, económicas y de seguridad antes de convocar unos comicios libres. EFE

PUBLICIDAD