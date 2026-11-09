30/10/2026 Organizaciones del tercer sector crean un frente común para la defensa de los derechos de las personas neurodivergentes. Organizaciones dedicadas a la atención e inclusión de las personas neurodivergentes han reunido a sus representantes en la sede de Autismo España para celebrar una jornada de trabajo orientada a crear un frente común en la defensa de sus derechos e impulsar estrategias conjuntas de incidencia social y política. SOCIEDAD AUTISMO ESPAÑA

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Organizaciones dedicadas a la atención e inclusión de las personas neurodivergentes han reunido a sus representantes en la sede de Autismo España para celebrar una jornada de trabajo orientada a crear un frente común en la defensa de sus derechos e impulsar estrategias conjuntas de incidencia social y política.

Durante la jornada, la coordinadora general de Neurodiversidad de Autismo España, Alejandra Acosta, ha destacado la importancia de reforzar las alianzas entre entidades del tercer sector para hacer frente a las necesidades del colectivo en el contexto actual.

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En su intervención, ha señalado que "hablar conjuntamente de neurodiversidad permite identificar barreras que suelen abordarse por separado y conectar conocimientos y experiencias para formular propuestas de incidencia más sólidas". Además, ha valorado la oportunidad del acto para generar espacios de diálogo y entendimiento entre distintas realidades.

La mesa de trabajo ha contado con la participación de portavoces de la Confederación Autismo España, la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), la Organización Internacional Dislexia y Familia, la Asociación de Familias con Trastornos Específicos del Lenguaje Madrid, la Asociación Española de Superdotados y con Talento para Niños, Adolescentes y Adultos (AEST) y la Asociación Madrileña de Pacientes Afectados por el Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados.

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Entre los asuntos principales debatidos, las organizaciones han coincidido en señalar la existencia de barreras compartidas en ámbitos como la respuesta de los poderes públicos, el reconocimiento institucional y el sistema educativo.

Desde la Asociación Española de Superdotados y con Talento (AEST) han advertido de que "el sistema educativo sigue sin ofrecer respuestas adecuadas a la diversidad de necesidades del alumnado, trasladando demasiadas veces la responsabilidad a las familias".

Ante este escenario, ha llamado a trabajar conjuntamente para "impulsar cambios estructurales que garanticen una educación verdaderamente inclusiva".

En la misma línea, la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH) ha pedido construir consensos y estrategias conjuntas de incidencia política que permitan "superar la fragmentación actual".

TRABAJO EN RED

"Trabajar en red es fundamental para trasladar a los poderes públicos las necesidades compartidas de las personas neurodivergentes y avanzar hacia un mayor reconocimiento de sus derechos", ha apuntado.

Por su parte, Autismo España, ha apostado por seguir construyendo espacios de diálogo y cooperación con otras organizaciones del tercer sector. "Desde el reconocimiento de las singularidades de cada realidad neurodivergente y el compromiso compartido con la defensa de los derechos, la inclusión y la participación de las personas a las que representan", ha aseverado la entidad.

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La jornada ha concluido con una reflexión compartida sobre el potencial de la colaboración entre organizaciones, identificando ámbitos de trabajo conjunto que permitan fortalecer la incidencia social y política, la generación de conocimiento y la sensibilización de la ciudadanía en torno a la neurodiversidad.