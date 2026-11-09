Agencias

El brent cae 5,8 % a 92,57 dólares, tras considerar Trump improbables más ataques a Irán

Guardar

Londres, 9 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero bajó este lunes un 5,8 %, hasta 92,57 dólares, en el mercado de futuros de Londres, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, considerara "altamente improbable" nuevos ataques contra Irán si avanzan las negociaciones para poner fin al conflicto.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 5,75 dólares respecto al cierre del pasado viernes, cuando terminó la sesión en 98,32 dólares. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un juez ordena a Nueva York informar a ICE sobre los residentes de un albergue en el Bronx

Infobae

La UE prorroga dos años su misión de entrenamiento militar a Ucrania y destina otros 300 millones de euros

La UE prorroga dos años su misión de entrenamiento militar a Ucrania y destina otros 300 millones de euros

Sigue la selección del jurado para el juicio por matar a 10 personas negras en Nueva York

Infobae

Un juez ordena a Nueva York informar a ICE sobre residentes de un albergue del Bronx

Infobae

Fujimori destaca "cifras históricas" de exportaciones de Perú

Infobae