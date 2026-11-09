El brent cae 5,8 % a 92,57 dólares, tras considerar Trump improbables más ataques a Irán

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Londres, 9 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero bajó este lunes un 5,8 %, hasta 92,57 dólares, en el mercado de futuros de Londres, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, considerara "altamente improbable" nuevos ataques contra Irán si avanzan las negociaciones para poner fin al conflicto.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 5,75 dólares respecto al cierre del pasado viernes, cuando terminó la sesión en 98,32 dólares. EFE

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