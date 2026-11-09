09/11/2026 Lola García, muy discreta sobre la supuesta compra de la casa en la que vive con Kiko Rivera. Kiko Rivera atraviesa una nueva etapa personal junto a Lola García después de su separación de Irene Rosales. El DJ ha ido reconstruyendo su vida sentimental y familiar y parece haber encontrado cierta estabilidad junto a la bailaora, con quien comparte actualmente su día a día en Sevilla. Ahora, su situación residencial podría haber dado un giro después de conocerse que habría comprado la vivienda en la que ambos viven. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Kiko Rivera atraviesa una nueva etapa personal junto a Lola García después de su separación de Irene Rosales. El DJ ha ido reconstruyendo su vida sentimental y familiar y parece haber encontrado cierta estabilidad junto a la bailaora, con quien comparte actualmente su día a día en Sevilla. Ahora, su situación residencial podría haber dado un giro después de conocerse que habría comprado la vivienda en la que ambos viven.

Una información sobre la se le ha preguntado directamente a Lola, que se ha mostrado especialmente amable y simpática, aunque sin entrar en detalles. La bailaora ni ha confirmado ni ha desmentido que su pareja se haya convertido en propietario del inmueble. "Muchas gracias", ha respondido con una sonrisa cuando le han preguntado por esta supuesta adquisición.

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Según publicó la revista Lecturas, Kiko habría comprado el chalet situado en la urbanización La Juliana, en Bollullos de la Mitación (Sevilla), donde residía hasta ahora de alquiler. La vivienda, valorada en unos 500.000 euros, cuenta con 380 metros cuadrados construidos, cinco dormitorios, tres cuartos de baño, piscina privada y un amplio jardín.

La operación supondría un paso importante para el hijo de Isabel Pantoja, que habría decidido apostar por la vivienda en la que ha comenzado esta nueva etapa. Por el momento, ni él ni Lola han querido ofrecer más detalles sobre la posible compra.

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