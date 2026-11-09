La UE prorroga dos años la misión europea de asistencia militar a Ucrania

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Bruselas, 9 nov (EFE).- La Unión Europea decidió este lunes prorrogar dos años el mandato de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo de Ucrania (EUMAM Ucrania), dotada con cerca de 300 millones de euros.

El Consejo (países de la UE) dio luz verde a esa misión, que se extenderá hasta el 15 de noviembre de 2028.

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La UE considera que esa misión es una herramienta clave en el marco del apoyo militar de la UE a Ucrania y su objetivo principal es contribuir a mejorar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Desde su creación en 2022, la misión ha formado a más de 100.000 soldados a petición de Kiev.

Además, el Consejo recordó que, en el contexto de la revisión de la EUMAM, se ha decidido establecer una presencia en Ucrania para garantizar una coordinación directa con las autoridades militares y las Fuerzas Armadas del país.

El Consejo precisó que la misión en Ucrania seguirá coordinándose con otros socios internacionales como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Noruega.

También cooperará con la "Coalición de los Voluntarios", así como con la OTAN, en el marco del mando de la Asistencia de Seguridad y Formación de la OTAN para Ucrania. EFE