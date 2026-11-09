La UE no logra un acuerdo para subir impuestos al tabaco y gravar productos como el vapeo

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Bruselas, 9 nov (EFE).- Los ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea (Ecofin) fueron incapaces de lograr un acuerdo este lunes para subir los impuestos especiales al tabaco y gravar también nuevas formas de consumo como los vapeadores debido al voto en contra de Malta en un expediente que tiene que salir adelante por unanimidad.

Las negociaciones continuarán en las próximas semanas para tratar de cerrar una normativa que busca actualizar las reglas vigentes, de 2011, y que eleva los impuestos especiales mínimos que todos los Estados miembros deben aplicar sobre cigarros, puros, tabaco de liar y otros productos derivados del tabaco.

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En el caso de los cigarros convencionales, por ejemplo, el texto preveía un impuesto de 200 euros por cada 1.000 unidades, cifra superior a los 90 euros de la actualidad pero inferior a los 215 euros que planteó la Comisión Europea.

Además, amplía la lista de productos incluidos en el ámbito de la directiva para incluir diversas formas de consumo que hasta ahora quedaban fuera, como los cigarrillos electrónicos, los vapeadores o las bolsitas de nicotina que son muy populares en Suecia.

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"La industria está comercializando directamente estos productos entre nuestros jóvenes en todos nuestros Estados miembros para garantizar que la próxima generación sea adicta a la nicotina y a los productos relacionados con la nicotina; tenemos que actuar", reivindicó durante un debate público el ministro irlandés, Simon Harris, cuyo país lidera las negociaciones como presidencia de turno de la UE.

El factor que amenazó en un primer momento el acuerdo fue el trato fiscal a las bolsas de nicotina, para las que la propuesta de la Comisión Europea preveía un gravamen de 143 euros por kilogramo. Es un producto de especial relevancia para Suecia, que luchó por reducir fuertemente esta cifra.

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"No puedo subrayar cuán importante es esto para los suecos", dijo la representante sueca sobre una sustancia que se introduce directamente en la boca, manteniéndola al lado de la encía, y que está prohibida en algunos países de la UE. La ministra comparó la cultura de su país con este producto con la cultura del vino en España, Francia e Italia.

El texto que llegó a la mesa de los ministros contemplaba un impuesto de 50 euros por kilo para estas bolsas, con una fase inicial de 20 euros, pero esas modificaciones provocaron el rechazo de su vecina Finlandia.

"El impuesto mínimo para las bolsas de nicotina ha sido completamente aguado", dijo la titular de Finanzas finlandesa, Riikka Purra, quien añadió que su país ha adoptado "impuestos sustanciales" sobre estas y ha detectado que aquellas "compradas a precios más bajos en el país vecino cada vez más llegan a los canales de distribución ilegales (en Finlandia), en particular dirigidos a los jóvenes".

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Tras horas de negociación en los márgenes, mientras continuaba la agenda con otros temas, la presidencia irlandesa presentó un documento que satisfacía tanto a Suecia como a Finlandia y que preveía incluir las bolsas de nicotina en la directiva, pero dejaba para más adelante el gravamen concreto.

Pero entonces surgió la oposición de Malta, que en el debate de la mañana ya había mostrado su desacuerdo por la subida "desproporcionada" de los impuestos. Los cambios pactados en los pasillos no resolvieron las dudas de este país, cuyo representante mantuvo el veto.

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España, que en los últimos compases de las negociaciones había trasladado problemas con el nivel mínimo de fiscalidad para el tabaco de liar, según fuentes europeas, finalmente apoyó el último texto que los ministros encontraron sobre su mesa.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó a su llegada a la reunión el voto positivo de España, país que, según recordó, ha "empujado este proyecto desde el inicio" y ha sido "constructivo" respecto a los distintos borradores y "con algunos cambios que se han producido en los últimos días".

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La propuesta original de la Comisión Europea para el tabaco de liar elevaba el impuesto especial a los 215 euros por kilogramo (frente a los 60 euros por kilogramo de la actualidad), pero el texto valorado por los ministros reducía esa cifra a 180.

Además, España se beneficiaba de un plazo más largo (hasta 2036 en lugar de 2032) para alcanzar el impuesto de 200 euros por 1.000 unidades para los cigarrillos convencionales. EFE