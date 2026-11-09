La OIM pide en COP31 más ayuda a los millones de desplazados por el cambio climático

Guardar

Ginebra, 9 nov (EFE).- Desastres ligados al cambio climático causaron unos 45,8 millones de desplazamientos de población en el mundo en 2024 y 29,9 millones en 2025, cifras que muestran la necesidad de medidas urgentes para ayudar a las comunidades a adaptarse, advirtió este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ante el inicio de la cumbre del clima (COP31).

"Sabemos lo que funciona: los sistemas de alerta temprana salvan vidas, las viviendas más resistentes soportan mejor los fenómenos extremos y la conservación de la tierra y el agua permite a las personas mantenerse en sus comunidades", destacó en la apertura de la cumbre de Antalya (Turquía) la directora general de la OIM, Amy Pope.

PUBLICIDAD

La estadounidense subrayó que se requieren inversiones a largo plazo, "no soluciones provisionales después de que se produzca una catástrofe".

La agencia de Naciones Unidas recuerda que los países en desarrollo necesitarían entre 310.000 y 365.000 millones de dólares anuales para adaptarse al cambio climático de aquí a 2035, pero en 2023 la financiación alcanzó apenas una doceava parte de lo necesario, 26.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Esa brecha, afirmó la directora general, tiene un coste humano, ya que "cuando las comunidades no pueden protegerse, la siguiente inundación o sequía obliga a más personas a marcharse y muchas acaban en ciudades superpobladas o asentamientos informales, donde vuelven a enfrentarse a los mismos riesgos". EFE