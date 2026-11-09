La Cumbre del Clima empieza en Turquía con el reto de financiar una agricultura sostenible

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Belén Delgado

Madrid, 9 nov (EFE).- La Conferencia de las Partes (COP31) sobre cambio climático comienza este lunes en Antalya (Turquía), con una jornada dedicada al vínculo entre alimentación, agricultura y salud por la importancia que tiene en la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, que necesitan más financiación.

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El cambio climático está detrás del hambre que sufren unos 318 millones de personas en el mundo, al tiempo que los sistemas alimentarios son responsables de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero pero solo reciben un 4 % de los fondos para el clima.

El director de Cambio Climático de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Kaveh Zahedi, ha destacado a EFE el "creciente" reconocimiento de la seguridad alimentaria, una de las prioridades de la cumbre, como "seguridad climática".

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"El cambio climático amenaza la capacidad del mundo para alimentarse. El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y las inundaciones alteran las cosechas, con consecuencias para los precios de los alimentos, los medios de vida y las economías más allá de las regiones afectadas", ha detallado.

En su opinión, no se alcanzarán los objetivos del Acuerdo de París sin sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes; y sin reforzar la acción climática en la agricultura, "la seguridad alimentaria global correrá un riesgo aún mayor".

Según los últimos informes, prácticamente todos los planes de adaptación aprobados por los países identifican la alimentación y la agricultura como sectores prioritarios.

Algunos estados han intensificado sus esfuerzos de mitigación en el sector primario, incluso con políticas más costosas de reducción de emisiones.

Para el presidente de la Organización Mundial de Agricultores, Daniel Mwendah, el principal desafío consiste en "transformar esos compromisos en un apoyo accesible, predecible y práctico para los agricultores", a quienes llega "muy poca financiación climática".

"Los agricultores están entre los primeros afectados por el cambio climático y son parte de las soluciones, por lo que deben estar en el centro de las decisiones que les afectan", ha añadido.

Su capacidad de actuación depende de las condiciones locales y el acceso a fondos, infraestructuras, tecnología, información y servicios, según Mwendah, quien ha subrayado que en los países desarrollados las dificultades de acceso son mayores, mientras que en los países ricos se enfrentan a costes al alza y volatilidad.

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El experto de la consultora Climate Focus Haseeb Bakhtary ha sostenido que la adaptación recibe menos fondos que la mitigación, donde hay potencial para fomentar prácticas como el almacenamiento de carbono, el uso eficiente de fertilizantes y la gestión de la ganadería.

Ha recomendado a los gobiernos invertir más en servicios de extensión que lleguen a los pequeños agricultores, semillas resistentes, información meteorológica y protección social; y al sector privado, mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro.

La COP31 se centra en el nexo entre alimentación, agua y clima; la financiación para las mujeres agricultoras, el apoyo a los jóvenes y el desarrollo de prácticas agrícolas resilientes.

La Presidencia turca ha advertido de que la crisis climática y el estrés hídrico están afectando la productividad agraria en las regiones semiáridas más vulnerables, como Oriente Medio, África subsahariana y Asia central.

Por eso quiere impulsar en la COP la Iniciativa del Nexo Turquesa, un programa global para unificar los esfuerzos en seguridad alimentaria, gestión sostenible del agua y resiliencia climática.

Esta iniciativa, en el marco de la Alianza para la transformación sostenible de la alimentación y la agricultura (FAST) de la FAO, pretende alcanzar compromisos de política nacional en línea con las inversiones y la asistencia técnica necesarias.

El modelo turco se enfoca en la modernización del regadío, los sistemas de alerta temprana, el desarrollo de cultivos resistentes a la sequía y la integración de la gestión hídrica en la política alimentaria.

Además de la inauguración oficial, está previsto que los participantes de la cumbre aborden en distintos eventos cuestiones como las finanzas climáticas y el acceso de las mujeres agricultoras.

También hay espacio para debatir sobre producción agrícola sostenible, cooperación internacional en seguridad alimentaria, desarrollo rural, inclusión de pueblos indígenas e innovación.

Las infraestructuras hídricas, el desperdicio alimentario, el pastoreo en tierras áridas, el papel de los jóvenes agricultores y la reducción de las emisiones de metano son otros temas de la agenda. EFE