La Casa Blanca activa protocolo de seguridad por un incidente no especificado

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Washington, 9 nov (EFE).- El Servicio Secreto presidencial estadounidense activó este lunes un protocolo de seguridad en la Casa Blanca en relación a un incidente que no se ha especificado, pero que puede estar relacionado con un vehículo que ha chocado junto al perímetro norte del complejo en Washington.

El Servicio Secreto indicó a periodistas presentes en el exterior de la Casa Blanca que se resguardaran en la sala de prensa en torno a las 10.02 hora local (15.02 GMT), mientras que imágenes compartidas poco antes en redes sociales por reporteros locales han mostrado un coche estrellado contra un panel de información en el parque Lafayette, que se encuentra al norte de la residencia presidencial. EFE

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