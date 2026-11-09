Jorge Schreiner, nuevo presidente del Banco Central de Paraguay tras escándalo de Ueno

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Asunción, 9 nov (EFE).- El Senado de Paraguay aprobó este lunes el nombramiento del economista Jorge Luis Schreiner como presidente del Banco Central (BCP), entidad que intervino a Ueno bank por problemas de insolvencia, a propuesta del nuevo mandatario del país, Pedro Alliana.

Los senadores también aprobaron por unanimidad la designación como miembro titular del BCP de Fernando Rivarola, también a solicitud de Alliana, quien este lunes cumple su tercer día de Gobierno tras la destitución en un juicio político de Santiago Peña, actualmente en prisión preventiva acusado de tener vínculos con Ueno bank. EFE

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