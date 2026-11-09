Honda anuncia una inversión de 3.000 millones para una nueva planta en Estados Unidos

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Washington, 9 nov (EFE).- La japonesa Honda anunció este lunes una inversión de 3.000 millones de dólares para construir una nueva planta en Ohio (EE.UU.), que creará más de 2.000 empleos, así como la modernización de sus instalaciones en Canadá para ampliar la producción de vehículos híbridos y recuperar la fabricación de motores.

La nueva fábrica, situada entre las actuales plantas de Marysville y East Liberty, tendrá capacidad para producir 240.000 vehículos anuales y está previsto que entre en funcionamiento en 2029.

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Las instalaciones podrán fabricar vehículos híbridos, de gasolina y totalmente eléctricos, lo que permitirá a Honda adaptar su producción a la evolución de la demanda.

La compañía también anunció en un comunicado inversiones adicionales en sus centros de Ohio, Alabama y Georgia para incrementar la fabricación de vehículos híbridos, motores y sistemas híbridos.

Con estas inversiones, Honda elevará su capacidad de producción en Estados Unidos hasta aproximadamente 1,3 millones de vehículos anuales y la del conjunto de Norteamérica hasta 1,9 millones.

Además, la capacidad de fabricación de sistemas de propulsión híbrida en Ohio aumentará un 250 %.

En Canadá, Honda modernizará y adaptará sus instalaciones de Alliston, en la provincia de Ontario, para fabricar una nueva generación de vehículos híbridos y de gasolina.

El proyecto también contempla recuperar la producción de motores en la planta canadiense, aunque la empresa no precisó el importe de la inversión ni el calendario de ejecución.

El vicepresidente ejecutivo de American Honda, Bob Nelson, calificó las inversiones como "uno de los compromisos más importantes de nuestra historia" y destacó que reforzarán el papel de Estados Unidos en el futuro mundial de la compañía.

Honda prevé introducir 15 nuevos modelos híbridos de sus marcas Honda y Acura en todo el mundo para 2030, con Norteamérica como mercado prioritario para muchos de ellos. EFE