Evacuan a 958 personas de un barco de pasajeros en Grecia tras una amenaza de bomba

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Atenas, 9 nov (EFE).- Un barco con 875 de pasajeros y 83 tripulantes que estaba a punto de zarpar del puerto de El Pireo hacia varias islas griegas, algunas de ellas destinos turísticos, fue evacuado este lunes después de que un desconocido llamara a un pasajero advirtiendo de que una bomba estaba a punto de explotar, informa la agencia AMNA.

El pasajero, que no reconoció la voz de quien lo llamó, avisó a la tripulación, que procedió a ordenar la evacuación del barco, que comenzó a ser inspeccionado por oficiales de la Guardia costera de Grecia con perros especiales para la detección de explosivos, sin que se haya informado aún del resultado de la búsqueda.

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El 'Blue Star 1' tenía previsto zarpar de El Pireo, el puerto más grande de Grecia, hacia las islas de Siros, Patmos, Leros, Kos y Rodas.

Las amenazas de bomba en barcos en Grecia no son frecuentes, aunque en el pasado sí se han registrado algunos incidentes, que resultaron ser amenazas falsas.

Esta amenaza ocurre en un período en el que decenas de avisos falsos de bomba han puesto en alerta a varias aerolíneas y aeropuertos europeos. EFE