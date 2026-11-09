El frente ucraniano apenas se movió desde las negociaciones de febrero

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Moscú, 9 nov (EFE).- El frente ucraniano está prácticamente estancado desde la última ronda de negociaciones con mediación estadounidense que tuvo lugar en febrero en Ginebra. Los rusos han conseguido únicamente avances marginales en el Donbás, insuficientes para amenazar el inexpugnable cinturón de bastiones ucranianos en la región de Donetsk.

La ofensiva del ejército ruso se atascó a finales de 2025 y no se reanudó hasta seis meses después. De hecho, la principales noticias han tenido lugar en la retaguardia. Estos son los principales hitos ocurridos en el campo de batalla en los últimos nueve meses:

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Desde mayo-junio Moscú ha intensificado sus operaciones, especialmente en Donetsk y Zaporiyia, con un alto coste en número de bajas, que habrían superado las 50.000 en algunos meses, según fuentes occidentales. Su mayor logro ha sido la toma el mes pasado de la estratégica localidad de Dobropilia, marcada en rojo por el Estado Mayor ruso desde hacía más de un año, aunque Kiev y expertos independientes lo niegan.

El presidente ruso, Vladímir Putin, describió la conquista del bastión enemigo como "una ruta directa" para llegar a la frontera de Donetsk. Ante el avance ruso y los crecientes bombardeos, parte de la población de las plazas fuertes de Kramatorsk y Sloviansk ha sido evacuada, pero expertos como el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) consideran que al actual ritmo los rusos no tienen opciones de tomar ambas ciudades al menos hasta la próxima década.

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A falta de recursos, los ucranianos han recurrido al ingenio. Su mayor éxito ha sido la conocida como Operación Vivaldi, de la que la prensa no tuvo conocimiento hasta que Kiev decidió poner en evidencia a Putin, quien anunció a bombo y platillo la toma de la localidad de Sviatoguirsk.

El general ucraniano Andrii Biletski, quien grabó un vídeo en Sviatoguirsk, es el nuevo héroe ucraniano. La operación que lleva el nombre del compositor italiano ha permitido a Kiev expulsar al enemigo del Saliente de Limán, considerada la puerta al norte de Donetsk. De esta forma, Vivaldi impidió que las fuerzas rusas rodearan las fortalezas ucranianas desde el norte (Limán) y el sur (Dobropilia) con una ofensiva en forma de pinza.

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En el marco de esa campaña, la más exitosa en más de tres años, los ucranianos han tomado unas 16 localidades -se calcula que unos 300 kilómetros cuadrados-, capturado cientos de prisioneros y expulsado al enemigo al otro lado del río Zheberets, una importante frontera natural, echando por tierra meses de avances rusos hacia Sloviansk y también Izium, en Járkov.

Sea como sea, Putin insiste en presentar un mapa de la guerra en el que sus tropas han tomado supuestamente 6.500 kilómetros cuadrados y entre 200 y 300 localidades en lo que va de año. Según ese relato, los ucranianos controlarían solo el 10 % de Donetsk. El mensaje es que la toma del Donbás es cuestión de tiempo y que no tiene sentido que los ucranianos sigan resistiendo.

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Puede ser que el presidente de EE.UU., Donald Trump, compre ese producto de la propaganda rusa, pero incluso son cada vez más los rusos que tienen dificultades para creerse a pies juntillas los partes del Ministerio de Defensa. "No ganaremos esta guerra si no solucionamos el problema de los partes de guerra", aseguró indignado uno de los blogueros más populares, Yuri Podoliaka.

Según el ISW y la plataforma ucraniana DeepState, la realidad es que los ucranianos han recuperado terreno por primera vez desde 2023, mientras los rusos habrían tenido su peor año desde el primer año de guerra. Como consecuencia, Rusia sigue controlando menos de una quinta parte del territorio ucraniano o unos 115.000 kilómetros cuadrados.

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Ante la falta de avances en el campo de batalla, ambos ejércitos han apostado por una guerra de desgaste en la que centran sus esfuerzos en martillear la retaguardia enemiga. Ucrania ha hecho estragos en las refinerías rusas, lo que ha reducido notablemente la capacidad de refinado y de exportación de petróleo del enemigo.

Además, para sorpresa de Putin, Kiev también castigó los mayores almacenes de comercio electrónico -Wildberries y Ozon, empresas que sufrieron pérdidas multimillonarias- y centros de datos de compañías como Yandex o bancos como Sberbank.

Mientras, los rusos han lanzado una campaña masiva de bombardeos que ha tenido como principal víctima la capital ucraniana, Kiev, la infraestructura energética y las terminales portuarias en la región de Odesa, la única salida al mar Negro para el cereal ucraniano.

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El presidente ucraniano, Volodímir, Zelenski admitió en Madrid, donde asistió a la Cumbre Iberoamericana, que los bombardeos rusos habían dañado todas y cada una de las centrales eléctricas del país en un intento de lograr "un apagón total en Ucrania" y su rendición en 2027.EFE