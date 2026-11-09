El central Iker Monreal renueva con el Athletic Club hasta 2029

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El central Iker Monreal ha ampliado este lunes su vinculación con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2029, con una opción automática de prolongarlo por parte de la entidad rojiblanca, y el defensa del Bilbao Athletic cimenta así su trayectoria con el club vizcaíno, iniciada en la temporada 2024-25 con su incorporación al Basconia procedente del CF Ardoi.

El central de Iruñea, de 21 años, debutó con el primer equipo la temporada pasada cuando Ernesto Valverde recurrió a él ante las bajas en su posición. El debut llegó el 4 de febrero de 2026, cuando fue titular en los cuartos de final de Copa frente al Valencia CF. También formó de inicio en la ida de la semifinal ante la Real Sociedad.

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Ya en esta temporada bajo la dirección de Edin Terzic, el navarro ha realizado la pretemporada con el primer equipo, en la cual dispuso de minutos en seis amistosos, y ha ido convocado tanto en Liga como en Copa.