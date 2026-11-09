Dirigentes políticos argentinos destacan llamado de León XIV a la unidad y justicia social

Guardar

Buenos Aires, 9 nov (EFE).- La oposición y líderes de partidos asociados al Gobierno argentino destacaron el llamado a la unidad nacional, el diálogo y la justicia social que hizo el papa León XIV durante su primer discurso en el país, mientras el peronismo reclamó al presidente, Javier Milei, que escuche al pontífice.

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, integrante de la coalición oficialista La Libertad Avanza (LLA), aunque distanciada de Milei, valoró el discurso del papa en el auditorio del Palacio Libertad y consideró que fue "acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional".

PUBLICIDAD

La titular del Senado argentino dijo que el pontífice es consciente de que Argentina no es un país "donde somos todos hermanos" y destacó su llamado a recuperar el diálogo y la convivencia entre los distintos sectores políticos.

El alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y dirigente de Propuesta Republicana (Pro), partido aliado al Gobierno de Milei, calificó la llegada del pontífice como un momento "histórico" y cuestionó a quienes toman "un pedacito de discurso" para su conveniencia.

PUBLICIDAD

"La Iglesia tiene el rol siempre de marcar lo que falta, es su tarea. Hay que tomar estos momentos de esa manera; no políticamente de punto de vista partidario, sino política grande", dijo este lunes en una entrevista con Radio Rivadavia.

El presidente de la Cámara de Diputados y dirigente de la LLA, Martín Menem, afirmó este lunes, antes de la misa de León XIV en Buenos Aires, que el papa deja como mensaje "valores que van en línea con el Gobierno".

PUBLICIDAD

Y los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, ambos pertenecientes a partidos afines a LLA, también resaltaron las referencias del papa a la economía, al servicio de las personas, la protección de los más vulnerables y el fortalecimiento de la educación y la investigación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y referente del peronismo, Axel Kicillof, pidió al Ejecutivo nacional que atienda las palabras del papa. "Hay que escucharlo y abrirse un poco. Espero que el Gobierno Nacional también lo haga", afirmó ante la prensa tras finalizar el discurso del pontífice.

PUBLICIDAD

El mandatario bonaerense afirmó también que León XIV "ha venido a darnos un mensaje" y consideró que sus palabras sobre la tolerancia y el respeto a quienes piensan diferente deben traducirse en acciones: "No alcanza con escucharlo, sino que después hay que llevarlo a la práctica".

El expresidente Alberto Fernández (2019-2023) dio la bienvenida al pontífice y pidió también que su mensaje sea escuchado por las autoridades.

"Santo Padre, que su palabra apostólica sea oída por quienes nos gobiernan para recuperar la paz y la justicia que hoy faltan en nuestra tierra", escribió en la red social X.

León XIV inició el domingo una visita histórica a Argentina, la primera de un pontífice en casi cuatro décadas a este país

Tras su paso por Buenos Aires viajará el martes a Córdoba y el miércoles visitará Luján, donde se encuentra la basílica de la patrona del país. EFE