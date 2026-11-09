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China prorroga dos meses la suspensión del arancel adicional del 24% a productos de EEUU

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El Gobierno de China mantendrá suspendida durante dos meses más la aplicación de la tasa arancelaria adicional del 24% impuesta a las importaciones de bienes procedentes de Estados Unidos, si bien mantendrá en vigor el gravamen del 10% a los productos norteamericanos, según ha anunciado este lunes la Comisión de Aranceles del Consejo de Estado chino.

La medida, aprobada por el Ejecutivo chino, entrará en vigor a las 13.01 horas (hora local) de este martes y modifica temporalmente las disposiciones contenidas en la normativa arancelaria de 2025. Según la comisión, el ajuste responde a los consensos alcanzados por el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la última reunión bilateral entre ambos países en Washington.

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A través del comunicado, Pekín ha destacado que la extensión de esta tregua arancelaria busca "proporcionar un entorno normativo relativamente estable y predecible" para la cooperación entre las empresas de ambas potencias y favorecer un desarrollo "estable y positivo" de las relaciones económicas bilaterales.

No obstante, el Ejecutivo chino ha advertido de que sigue de cerca los movimientos de Washington tras tomar nota de las intenciones manifestadas por la Administración estadounidense de sustituir los aranceles dictaminados como inválidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) por nuevas tasas. En este sentido, China subraya que ajustará sus contramedidas arancelarias de forma oportuna en función de las decisiones futuras de la Casa Blanca.

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