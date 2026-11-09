Camioneros bloquean varias rutas en el sur de Chile, en rechazo al aumento de combustibles

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Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- Diferentes gremios de camioneros y transportistas independientes iniciaron este lunes bloqueos intermitentes en distintas rutas del sur de Chile, en protesta por el aumento del precio de los combustibles y que denuncian está generando pérdidas en el sector.

En localidades del sur como Victoria, Osorno, Curicó y Los Ángeles, autopistas estratégicas como la Ruta 5 -la principal de Chile y tramo de la Carretera Panamericana- amanecieron esta mañana con camiones estacionados en sus vías y con parabrisas pintados bajo la consigna "No más alza al combustible".

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La subida del diésel afecta directamente al sector del transporte de carga, clave en la cadena de abastecimiento nacional, que paga un valor promedio de 1,59 dólares (1.558 pesos chilenos) por litro.

"Esta es una situación que aqueja a los camioneros pequeños y medianos, que son el 90%, que están hoy día quebrados, con la incertidumbre de poder sacar adelante a sus familias y educar a sus hijos. Esta es una situación compleja que hemos manifestado desde marzo", explicó -desde uno de los puntos de movilización- el vocero de la Confederación de Camioneros Centro-Sur, Freddy Martínez.

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En cuanto a las exigencias específicas, el portavoz detalló que el gremio le pide al gobierno congelar el combustible por alrededor de cuatro meses "para poder tener certeza de que la gente pueda proyectar su flete y su trabajo en las temporadas de cosecha. Vienen las exportaciones y con un petróleo que sube cada veintiún días no podemos fijar ninguna tarifa y eso nos trae angustia económica".

Excusado en la crisis internacional del precio de los combustibles, el gobierno de José Antonio Kast decretó a mediados de marzo pasado una histórica alza con la que la gasolina aumentó un 32% y el diésel un 62%, luego de que el Gobierno modificó el Mecanismo de los Combustibles (MEPCO) por el alto costo que representaba para el Estado.

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Martínez señaló que desde esa alza de marzo se ha producido un aumento cercano a setecientos pesos (0,72 dólares al cambio actual) y, desde la perspectiva del gremio, el Gobierno no debería tributar por ese monto a través del IVA o el Impuesto Específico a los Combustibles (IEC).

"Esa rebaja tiene que ser retroactiva y tiene que ser rápido porque si nosotros logramos que no se tribute por esto, vamos a tener una holgura, un oxígeno para seguir circulando", concluyó el vocero.

Además de las manifestaciones que iniciaron este lunes, la Confederación de Transportistas Fuerza Norte convocó a un paro indefinido a nivel nacional a partir del martes 10 de noviembre, apoyados por las organizaciones de la zona centro-sur.

Entre tanto, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), los dos principales gremios del país, no se han sumado a la convocatoria, pero se reunirán este miércoles en una asamblea general de socios para evaluar la situación de las alzas del diésel. EFE

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