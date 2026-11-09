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Almeida señala la "pulsión de cambio" que reflejan las encuestas porque "otra España que funcione es posible"

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado a la "pulsión de cambio" que reflejan las distintas encuestas publicadas ante la cita electoral del 29N porque "otra España que funcione es posible".

A su llegada a la misa por la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, el alcalde ha insistido en la existencia de "una mayoría alternativa a este gobierno", una mayoría que "no se está alterando ni se está moviendo y, por tanto, hay una pulsión de cambio".

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"Que eso se produzca depende de los que queremos ese cambio, depende de que nosotros en estos 20 días aproximadamente que quedan sigamos transmitiendo ese mensaje de cambio, ese mensaje de que otra España que funcione es posible, de que una España en la que el gobierno gestione es posible y que una España en la que haya un gobierno que dé soluciones a los ciudadanos es posible, porque de eso van estas elecciones, de la España que funciona frente a la España que no funciona", ha sostenido.

Almeida ha remarcado que ese cambio "no solo es bueno sino que es necesario e imprescindible para que España pueda verdaderamente funcionar".

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