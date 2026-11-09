Agencias

Al menos 14 muertos en el incendio de un edificio residencial en la ciudad china de Taiyuan

Imagen C2ANCIM74BGGJPZ56I6V7KYHVM
Guardar

Al menos 14 personas han muerto como consecuencia de un incendio registrado durante la tarde del domingo en un edificio residencial de la ciudad de Taiyuán, en la provincia septentrional china de Shanxi, según información de las autoridades locales e institucionales recogida por la agencia estatal de noticias china Xinhua.

El fuego se declaró a las 16.59 horas (hora local) del 8 de noviembre en el complejo de apartamentos Howard Johnson International, situado en la calle Liuxiang del distrito de Yingze.

PUBLICIDAD

Los equipos de emergencia desplazados hasta el lugar lograron extinguir las llamas alrededor de las 19.00 horas del mismo día.

Las personas que resultaron heridas durante el suceso han sido trasladadas a centros hospitalarios cercanos para recibir atención médica, mientras que las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer las causas que provocaron el incendio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un terremoto de magnitud 6,4 sacude las islas Salomón sin alerta de tsunami

Infobae

Las firmas europeas mantienen la inversión pese a la incertidumbre geopolítica, según BEI

Infobae

Al menos 14 muertos tras un incendio en un complejo de apartamentos en el norte de China

Infobae

Irak confirma que EEUU le ha pedido cerrar la mayoría de sus pasos fronterizos con Irán

Irak confirma que EEUU le ha pedido cerrar la mayoría de sus pasos fronterizos con Irán

Cancillería de Bolivia dice que México concedió "asilo diplomático" a expareja de Cerimedo

Infobae