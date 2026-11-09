Al menos 14 muertos en el incendio de un edificio residencial en la ciudad china de Taiyuan

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Al menos 14 personas han muerto como consecuencia de un incendio registrado durante la tarde del domingo en un edificio residencial de la ciudad de Taiyuán, en la provincia septentrional china de Shanxi, según información de las autoridades locales e institucionales recogida por la agencia estatal de noticias china Xinhua.

El fuego se declaró a las 16.59 horas (hora local) del 8 de noviembre en el complejo de apartamentos Howard Johnson International, situado en la calle Liuxiang del distrito de Yingze.

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Los equipos de emergencia desplazados hasta el lugar lograron extinguir las llamas alrededor de las 19.00 horas del mismo día.

Las personas que resultaron heridas durante el suceso han sido trasladadas a centros hospitalarios cercanos para recibir atención médica, mientras que las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer las causas que provocaron el incendio.