Temas del día de EFE Internacional del domingo 8 de noviembre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

POLONIA TIROTEO

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Cracovia (Polonia)- El tiroteo el sábado en pleno centro de la ciudad polaca de Cracovia, en el que murieron al menos seis personas y que fue cometido presuntamente por un polaco de 24 años que disparó indiscriminadamente contra transeúntes, ha sacudido a los cracovienses, que ahora intentan sobreponerse a la tragedia.

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PAPA URUGUAY

Florida/Montevideo - El papa León XIV concluye este domingo su visita a Uruguay, iniciada el 6 de noviembre, con una misa en la ciudad de Florida, en el marco de la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, y con una ceremonia de despedida antes de partir hacia Argentina, segunda escala de su gira latinoamericana, que también incluye Perú.

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- León XIV inicia este domingo una visita de cuatro días a Argentina, segunda escala de su gira latinoamericana, que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, misas y un encuentro con el presidente Javier Milei. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ISRAEL GOBIERNO

Jerusalén - El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibe al líder opositor Gadi Eisenkot para comunicarle formalmente la encomienda de formar un gobierno que suceda al liderado por Benjamin Netanyahu tras las elecciones.

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COP31 CLIMA

Antalya - La cumbre climática de la ONU en Antalya (COP31) comienza el lunes con la ambición de pasar de las palabras a los hechos y facilitar el acceso al dinero para afrontar el calentamiento a quienes más lo necesitan, en un mundo plagado de disputas geopolíticas y comerciales y sin la presencia del Gobierno de EEUU.

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- El mundo sigue calentándose, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera está en máximos y los compromisos de los gobiernos son insuficientes, pero las energías renovables viven un auge histórico y evitan ya la emisión de miles de millones de toneladas de CO2 anuales. (Texto)

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ADEMÁS

UCRANIA GUERRA |Leópolis - Los ucranianos no esperan avances significativos de las conversaciones directas que mantendrán la próxima semana en Abu Dabi con Rusia bajo la mediación de Estados Unidos tras ocho meses de interrupción de las negociaciones por la guerra estadounidense contra Irán. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto)

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NUEVA ZELANDA ELECCIONES | Sídney (Australia) - Nueva Zelanda espera la confirmación oficial de los resultados electorales del sábado después de que los conservadores y la oposición laborista obtuvieran un resultado muy ajustado en el escrutinio que obligará a negociar para formar Gobierno.

FRANCIA ELECCIONES | París - Las presidenciales francesas de 2027 serán la batalla de la Inteligencia Artificial, un nuevo método que ha irrumpido en la carrera por el Elíseo y que los diferentes candidatos tratan de utilizar, sabedores de que su influjo puede convertir en obsoletas a las redes sociales. (Texto) (Vídeo)

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MÉXICO EEUU | Tijuana (México) - La victoria de los demócratas en las elecciones intermedias de Estados Unidos, con la que recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, abrió un nuevo escenario político para el presidente, Donald Trump, y generó expectativas entre organizaciones migrantes de la frontera con México sobre un posible freno a sus agresivas políticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PARAGUAY CRISIS | Asunción - Seguimiento de la situación política en Paraguay tras la destitución del ahora expresidente Santiago Peña, en prisión preventiva por el caso Ueno bank, y el comienzo del nuevo Gobierno de Pedro Alliana. (Texto) (Foto) (Video)

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Dos avionetas, nueve autos de lujo, un yate y abundante documentación forman parte de los objetos incautados por las autoridades en Paraguay dentro de la investigación por el cierre de Ueno bank, que le costó el cargo al ahora expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central Carlos Carvallo.

NUESTROS TEMAS

SÁHARA OCCIDENTAL | El Aaiún - En una casa colonial del centro del Aaiun, españoles y saharauis hablan sobre su memoria común, sobre su infancia, la paella del domingo o las tardes de cine. Son miembros de "Generaciones de la Paz", una asociación que mantiene los vínculos entre antiguos alumnos de los colegios españoles en el Sáhara Occidental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

La Paz.- BOLIVIA TRADICIONES.- Los bolivianos acuden a los cementerios para celebrar la festividad de las 'ñatitas', las calaveras humanas llamadas así porque no tienen nariz, a las que se rinde culto en la zona andina del país con la creencia de que cumplen deseos de protección y prosperidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- PAPA ARGENTINA.- El papa León XIV llega a Buenos Aires para una estancia oficial de cuatro días a Argentina, donde visitará además las ciudades de Córdoba y Luján, ofrecerá misas y será recibido por el presidente Javier Milei. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Florida - PAPA URUGUAY- En el marco del Día de la Virgen de los Treinta y Tres, el papa León XIV ofrece una misa en la ciudad de Florida, donde se encuentra la santa patrona de Uruguay. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Antalya.- COP31 CLIMA.- El mundo sigue calentándose, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera está en máximos y los compromisos de los gobiernos son insuficientes, pero las energías renovables viven un auge histórico y evitan ya la emisión de miles de millones de toneladas de CO2 anuales.

Antalya.- COP31 CLIMA.- La cumbre climática de la ONU en Antalya (COP31) comienza el lunes con la ambición de pasar de las palabras a los hechos y facilitar el acceso al dinero para afrontar el calentamiento a quienes más lo necesitan, en un mundo plagado de disputas geopolíticas y comerciales y sin la presencia del Gobierno de EEUU. (Texto)

Baku.- TURQUÍA AZERBAIYÁN.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visita Azerbaiyán para participar en los actos oficiales del Día de la Victoria. El viaje se produce en un momento de notable fricción entre ambos aliados, después de que las autoridades azerbaiyanas vetaran el ingreso a las escuelas de estudiantes que portaban el velo islámico, una medida que ha desatado duras críticas desde sectores afines al gobierno turco.

11:00GMT.- Londres.- R.UNIDO LITERATURA.- La librería Heywood Hill de Londres, designada como suministradora oficial de la reina Camila del Reino Unido y de otros clientes influyentes, lanza este domingo una novedosa iniciativa, abierta a los lectores de todo el mundo, para conmemorar su 90 aniversario. (Crónica) (Texto) (Foto)

O.Medio y África

Jerusalén.- ISRAEL GOBIERNO.- Esta previsto que el presidente de Israel, Isaac Herzog, encomiende al líder opositor Gadi Eisenkot el mandato de formar un nuevo gobierno, para lo que contará con un plazo de 42 días. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Aaiun.- SÁHARA OCCIDENTAL.- El Aaiún.- En una casa colonial del centro del Aaiun, españoles y saharauis hablan sobre su memoria común, sobre su infancia, la paella del domingo o las tardes de cine. Son miembros de "Generaciones de la Paz", una asociación de mantiene los vínculos entre antiguos alumnos de los colegios españoles en el Sáhara Occidental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Johannesburgo.- SUDÁFRICA ELECCIONES.- La Comisión Electoral de Sudáfrica (IEC) declara oficialmente los resultados de las elecciones locales del 4 de noviembre. (Texto)

El Cairo.- EGIPTO EMPRENDEDORES.- Termina hoy la tercera edición del Festival Mundial de Emprendimiento (GEF) 2026, una de las plataformas globales más grandes para inversores y líderes empresariales, en El Cairo, con la participación de aproximadamente 10.000 asistentes de más de 70 países.

Asia

Auckland.- NUEVA ZELANDA ELECCIONES.- Nueva Zelanda espera la confirmación de los resultados electorales del sábado, en un momento de debilidad económica y con los candidatos principales -los "Chris", por compartir nombre de pila- afrontando resultados similares sin llegar a la mayoría, según los sondeos previos a los comicios.

Tokio.- JAPÓN VIETNAM.- El presidente de Vietnam y secretario general del Partido Comunista, To Lam, inicia una visita a Japón hasta el 11 de noviembre, en que está previsto que se reúna con los emperadores del archipiélago y con la primera ministra, Sanae Takaichi, en el contexto de la búsqueda del Gobierno vietnamita de nuevos socios comerciales para impulsar su economía.

Redacción EFE Internacional

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