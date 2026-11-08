Un choque frontal entre un autobús y un camión deja al menos doce muertos en la región chilena de Valparaíso

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El Gobierno de Chile ha informado este sábado de que al menos doce personas han muerto y otras 15 han resultado heridas a causa de un accidente de tráfico después de que un autobús chocara con un camión en la región de Valparaíso, en el centro de Chile.

La delegada del Gobierno, Soledad Loyola, ha precisado que entre los 15 heridos figura una persona en estado grave y dos menores de edad.

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"Tenemos dos menores, uno de once y otro de tres años que están con algunas lesiones", ha señalado Loyola, quien ha aclarado que todas las víctimas mortales son adultos y que la gran mayoría de los lesionados han sido trasladados al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

Asimismo, por el momento no se descarta que el número de víctimas pudiese aumentar, ya que hasta ahora se están desarrollando labores de emergencia para retirar los vehículos involucrados y completar las tareas de recuperación de los cuerpos.

El accidente ha ocurrido alrededor de las 9.00 horas (hora local), en la denominada Ruta de la Fruta, que abarca las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago y Libertador Bernardo O'Higgins en el Valle Central de Chile. Según la delegada del Gobierno, el choque entre los vehículos se dio de manera frontal, ubicándose detrás un automóvil que habría sido afectado.

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Según la Fiscalía, el superviviente del automóvil actuará "en calidad de testigo", prestando declaración ante las autoridades después de que se le haya dado el alta en el hospital.

Aunque la Policía baraja de forma preliminar el error humano como principal hipótesis, las causas del accidente no han sido determinadas oficialmente ni se han establecido responsabilidades.

En cuanto a la situación de los vehículos, el fiscal del caso ha precisado que el camión contaba con toda la documentación en regla, si bien todavía no se dispone de la información relativa a la inspección técnica del autobús.

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El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, ha informado a los medios de comunicación sobre las características de la carretera, destacando que se trata de una vía utilizada diariamente por vehículos de carga y transporte de pasajeros que conectan distintas localidades con San Antonio, aunque ha descartado que el estado de la vía haya tenido que ver con el accidente.

Rodríguez ha advertido que, pese a las obras de mejoramiento de la Ruta de la Fruta, su infraestructura todavía presenta dificultades para responder al volumen actual del tránsito, especialmente de camiones.

"Entonces por eso que yo creo que ahí tienen que venir nuevas mejoras", ha sostenido el alcalde en declaraciones recogidas por el diario 'La Tercera', y ha llamado a reforzar las condiciones de seguridad de la carretera. Aunque, ha puntualizado, que "eso no tiene nada que ver con el accidente de hoy".

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