Las claves de los 28 días de Eisenkot para formar Gobierno en Israel

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Jerusalén, 8 nov (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, encargó este domingo al líder opositor Gadi Eisenkot formar el próximo Gobierno del país, después de que el candidato recibiera durante la semana el respaldo de 67 de los 120 diputados de la Knéset (Parlamento) pero sin una mayoría clara para gobernar. Estas son las claves de lo que viene:

Eisenkot dispone de 28 días, hasta el 6 de diciembre, para formar una coalición, y puede pedir a Herzog una prórroga de otros 14, hasta el 20 de diciembre.

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Si fracasa, el presidente podrá encargar la tarea a otro diputado, previsiblemente el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, que tendría 28 días sin posibilidad de prórroga.

Si este tampoco lo logra, se abre un último plazo de 21 días en el que 61 diputados pueden proponer por escrito a un candidato. En caso de que aun así nadie lo consiguiera, la Knéset se disuelve y se convocan nuevas elecciones, las sextas desde 2019.

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Mientras tanto, Netanyahu seguirá al frente de un Gobierno en funciones desde que jure la nueva Cámara.

El bloque opositor, formado por Yashar! (¡Recto!), el partido de Eisenkot; Beyajad (Juntos), de Naftali Bénet y Yair Lapid; Los Demócratas e Israel Beitenu, de Avigdor Líberman, suma 48 escaños, lejos de los 61 de la mayoría absoluta.

La ley israelí no exige 61 votos para investir un Gobierno, sino que reciba más apoyos que rechazos en la Knéset, lo que abre la puerta a un Ejecutivo en minoría sostenido desde fuera.

Las cuentas pasan por los 19 escaños de los partidos árabes, que recomendaron a Eisenkot. La Lista Conjunta (11) no pide carteras, pero se ofrece a apoyarlo desde fuera, mientras que la islamista Raam (8), de Mansur Abás, ya formó parte del Gobierno de Bénet y Lapid en 2021.

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Eisenkot prometió en campaña un "Gobierno sionista", y algunos de sus socios, como Líberman, han rechazado depender de los partidos árabes. El Likud de Netanyahu ya ha tachado de ilegítimo de antemano un Gobierno apoyado por ellos.

Otra vía son los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá (7 escaños), que no recomendaron a nadie y condicionan su apoyo a una ley que proteja el estudio religioso como profesión. Pero esa exigencia choca con uno de los cuatro principios de Eisenkot: el servicio militar o civil para todos.

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Eisenkot invitó este domingo al Likud y a Sionismo Religioso a sumarse a un "Gobierno de emergencia nacional" encabezado por él, una opción que ambos rechazan mientras Netanyahu no sea primer ministro.

Durante las consultas de finales de semana, Herzog planteó un "reparto del poder" entre los dos bloques, pero Yashar! lo descartó.

Sobre las negociaciones planea además la investigación que el Shin Bet lleva a cabo sobre una supuesta financiación extranjera para influir en los comicios. El jefe de este servicio de inteligencia interior, David Zini, pidió interrogar a líderes de partidos árabes sin presentar pruebas públicas.

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Antes de cerrar un acuerdo, la oposición quiere medir su fuerza en la Knéset con la sustitución de su presidente, Amir Ohana, del Likud. Yashar! anunció además que primero negociará con sus socios más afines para formar un núcleo al que se sumen después otros partidos "por fases".

Ante los decisivos días que se avecinan para el país, Eisenkot ya anunció el domingo que, para formar el próximo Gobierno de Israel, recurrirá a "medidas políticas creativas y poco habituales". EFE