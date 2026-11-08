Guardar

Fraude digital en México: los puntos ciegos del gasto corporativo

PR Newswire

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre de 2026

Con las reclamaciones por fraude en niveles récord, las empresas necesitan más que vigilancia interna: requieren infraestructura financiera con seguridad certificada y verificable, y Broxel cuenta con ella.

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El fraude digital dejó de ser un problema exclusivo del tarjetahabiente y se convirtió en un riesgo de balance para las empresas. Mientras las áreas de finanzas persiguen eficiencia, los delincuentes explotan los espacios donde el gasto corporativo pierde visibilidad.

PUBLICIDAD

Un fenómeno en expansión. En 2025 hubo 5.2 millones de reclamaciones por posible fraude ante la banca, 72% del total de inconformidades, según el Buró de Entidades Financieras de la Condusef. En el primer semestre de 2026, los clientes reclamaron 11,213 millones de pesos por este concepto. El factor humano es el vector principal: BioCatch reportó un alza de 155% en intentos de estafa por ingeniería social en Latinoamérica durante 2025.

Los puntos ciegos más comunes· Ingeniería social dirigida a Finanzas: suplantar a un proveedor o directivo basta para desviar un pago.

· Tarjetas y credenciales compartidas: sin responsabilidad individual ni límites por categoría.

· Conciliación tardía y dispersiones sin controles: el fraude se descubre semanas después, en el cierre.

· Proveedores sin respaldo verificable: el riesgo se traslada a la empresa.

La seguridad que se puede demostrar

El último punto es donde las certificaciones marcan la diferencia. Broxel cuenta con PCI-DSS V4.0.1, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO 22301, ISO 9001 e ISO 37001, que cubren la protección de datos de tarjetas, la seguridad de la información, la privacidad, la continuidad del negocio, la calidad y el antisoborno. Para el cliente, cada una responde a un riesgo concreto: que los datos de pago estén protegidos, que la información se gestione con controles, que sus datos personales se traten con privacidad y que el servicio siga operando ante una contingencia.

PUBLICIDAD

Estos estándares no son una etiqueta. Exigen procesos documentados, equipos especializados y auditorías independientes. Eso significa que un tercero verifica periódicamente que los controles funcionen. En adquirencia, Broxel opera una plataforma certificada bajo PCI DSS que incorpora 3D Secure para prevenir fraude. Y con 30 millones de usuarios y licencias SOFIPO, SOFOM e IFPE en México, la seguridad se diseña desde la infraestructura, no se agrega después.

Qué gana la empresa cliente· Menor riesgo operativo: controles auditados sobre tarjetas, pagos y dispersiones.

· Respaldo ante auditores y comités de riesgo: evidencia independiente al evaluar proveedores.

· Continuidad: operación protegida ante fallas o incidentes.

· Privacidad: manejo responsable de datos de colaboradores y proveedores.

Gustavo Gutiérrez Galindo, CEO de Broxel, sostiene que invertir en certificaciones internacionales es una decisión estratégica y no un simple gasto de cumplimiento. En un entorno de fraude creciente, esa visión se traduce en confianza para quien mueve el dinero de una empresa.

PUBLICIDAD

El fraude no avisa. La seguridad tampoco debería improvisarse.

Los delincuentes ya operan con inteligencia artificial, suplantación y engaño. Las empresas que sobreviven a ellos son las que construyeron sus defensas antes del ataque, con controles auditados y no con buenas intenciones. En Broxel creemos que la seguridad se diseña, se certifica y se comprueba todos los días.

PUBLICIDAD

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/fraude-digital-en-mexico-los-puntos-ciegos-del-gasto-corporativo-302932780.html

FUENTE Broxel